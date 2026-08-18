Netflix prépare un film dans le monde du MotoGP

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Le MotoGP s'implique dans la production d'un thriller se passant dans l'univers du championnat, et dont la diffusion est prévue sur Netflix.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Le départ

Photo de : Lukas Kabon / Anadolu via Getty Images

La popularité de la Formule 1 a grandi grâce à plusieurs initiatives lancées par Liberty Media, son propriétaire depuis près de dix ans. Parmi elles, une offensive sur les réseaux sociaux et différentes créations, telles que la série documentaire Drive to Survive sur Netflix, ou le film F1 en salles, créé en partenariat avec Apple TV.

Le MotoGP avait tenté de s'inspirer du succès de Drive to Survive en créant un programme similaire, MotoGP Unlimited, diffusé sur Prime Video, qui n'a connu qu'une seule saison, le tournage de la deuxième ayant même été interrompu en cours de route.

Liberty Media, qui a pris le contrôle du MotoGP il y a un an, explore de nouvelles solutions et s'inspire de ce qui a été fait en F1. Selon Deadline, le MotoGP travaille sur la production d'un film pour Netflix dans l'univers du championnat, même s'il ne portera pas directement sur la compétition.

Le film racontera l'histoire d'une bande de voleurs qu'Interpol cherche à arrêter en faisant appel à un ancien pilote de MotoGP, qui réalise que le gang est peut-être mené par son frère, qu'il croyait décédé.

Deadline précise que le film a le "soutien total du MotoGP", qui participera au développement du film et jouera un rôle de conseiller pour les séquences liées au championnat. Le projet est décrit comme un Fast & Furious sur deux roues.

Le film sera justement coproduit par Chris Morgan, qui a participé à l'écriture et à la production de la majorité des Fast & Furious. Alan Ritchson, qui a joué dans War Machine, sera de la partie, en tant qu'acteur et que producteur, via sa société Dancing Skeleton. Le reste du casting n'est pas encore connu.

Ce projet n'est pas le seul autour des sports mécaniques actuellement. Le film Idols, qui raconte le parcours d'un jeune pilote qui atteint le Moto2, est sorti en Espagne et en Italie en début d'année, mais il n'est pas certain qu'il sera distribué en France.

Une suite au film F1 est en préparation et un prequel d'Ocean's Eleven est en ce moment en tournage et aura pour cadre le GP de Monaco 1962. Ce film sera porté par Margot Robbie et Bradley Cooper, qui a également la casquette de réalisateur.

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