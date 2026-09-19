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Affaibli physiquement, Nicolò Bulega renonce au test de lundi

Après une grosse chute lors d'un test au Mugello cette semaine, Nicolò Bulega préfère faire l'impasse sur le test de lundi au Red Bull Ring, afin de se concentrer sur la quête du titre en WorldSBK.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Nicolo Bulega, Aruba.it Ducati

Photo de : Ducati Corse

Nicolò Bulega ne participera pas au test des motos et des pneus 2027 lundi sur le circuit de Spielberg. Le futur pilote VR46, également pilote d'essais de Ducati, roulait déjà avec la machine italienne de la saison prochaine et les gommes Pirelli cette semaine au Mugello, et il est lourdement tombé mercredi.

Bulega a fait un passage par l'hôpital qui n'a pas révélé de blessure et Ducati comptait encore sur lui pour le test de lundi, avec une arrivée prévue au Red Bull Ring samedi soir. L'Italien a finalement renoncé à rouler en raison de quelques douleurs, et alors qu'il a de fortes chances de décrocher le titre WorldSBK sur ses terres à Crémone dans une semaine, après avoir survolé la saison avec 26 succès en 27 départs.

"Je vais bien, j'ai juste pris un coup", a expliqué Bulega à Sky Sport, le diffuseur du MotoGP en Italie. "Mais je tiens à gagner à Crémone et je ne veux prendre aucun risque inutile, surtout vu la météo ces jours-ci en Autriche."

Ducati va ainsi être privé du pilote qui connaît le mieux sa GP27 lundi, mais cette journée manquée ne devrait pas avoir de gros effets sur sa préparation. Pour les pilotes titulaires cette année, la journée de lundi sera précieuse, puisque ce ne sera que la deuxième occasion de tester les motos 2027 après un test à Brno, en juin. Ils seront nombreux à être privés de roulage, notamment parmi ceux qui vont changer de constructeur l'an prochain.

Nicolò Bulega se trouve dans la situation inverse puisqu'avec son statut actuel de pilote d'essais, il peut multiplier les séances avec la future Ducati et se préparer à la nouvelle génération de machines, basées sur une cylindrée réduite, des éléments aérodynamiques réduits et un variateur de hauteur interdit.

Pol Espargaró, le pilote d'essais de KTM, s'est d'ailleurs interrogé sur cette situation qui donne à Bulega un certain avantage face aux pilotes qu'il rejoindra en MotoGP la saison prochaine.

Avec Léna Buffa

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