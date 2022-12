Noël 2022 - 10 livres de sports méca à mettre sous le sapin

Charger le lecteur audio

Côté Formule 1

Livre d'or de la Formule 1 2022

Revivez, course après course, l'intégralité de la saison 2022 de Formule 1. De l'espoir de titre de Ferrari et Charles Leclerc en début de saison à la montée en puissance de Max Verstappen et Red Bull, en passant par les soucis de Mercedes, l'annonce du départ de Fernando Alonso d'Alpine pour 2023 ou encore celle de la retraite de Sebastian Vettel.

De Frédéric Ferret, éditions Solar, 29,99 €.

Formula 1 - L'histoire officielle

Paru il y a deux ans, ce beau livre retraçant toute l'histoire de la Formule 1 fait peau neuve avec une édition enrichie des années 2020. Décennie après décennie, il revient sur les pilotes et les constructeurs qui ont marqué la discipline, et vous fera revivre les moments forts des 72 ans de Grands Prix.

De Maurice Hamilton, éditions Amphora, 34,95 €

Alpine F1 Team Inside - Saison 2, La confirmation

Plongez dans les coulisses de la seule écurie française engagée en Formule 1 avec le deuxième volume de cette série de beaux livres dédiée à Alpine et inaugurée l'an dernier avec un premier ouvrage*. L'auteur a suivi la marque tout au long de cette saison 2022 et vous ouvre ainsi les portes de la structure avec des reportages inédits.

De Julien Billiotte, éditions Amphora, 34,95 €

*Premier volume : "Alpine F1 team Inside - Saison 1, La genèse" de Jean-Sébastien Fernandes, éditions Amphora, 29,95 €

Max Verstappen, le sacre d'un champion

Découvrez l'intégralité du parcours de Max Verstappen au travers de cette biographie. Son enfance, l'époque du karting, l'arrivée au niveau mondial, la Formule 1 mais également un portrait plus intime, l'auteur vous invite à en apprendre plus sur le double Champion du monde.

De Daniel Ortelli, éditions City, 18,90 €

Les années Hamilton

Cette biographie illustrée revient sur chaque étape marquante de la vie et de la carrière de Lewis Hamilton. Mettant à la fois l'accent sur le pilote au travers de ses performances sportives et de tous les records qu'il a battus, et à la fois sur l'homme avec ses engagements personnels, vous connaîtrez tout des différentes facettes du septuple Champion du monde.

De Frédéric Ferret, éditions Solar, 24,90 €

Côté MotoGP

Livre d'or du MotoGP 2022

Tout comme pour la Formule 1, les éditions Solar vous proposent de revivre tous les Grands Prix de la saison 2022 de MotoGP avec les différents moments clés qui ont mené au sacre de Pecco Bagnaia. Entre la débâcle, tout d'abord, de l'Italien en début d’année, les doutes de Fabio Quartararo puis sa domination jusqu'à la mi-saison, l'explosion d'Aleix Espargaró ou encore la révélation d'Enea Bastianini, ce sont des dizaines de souvenirs à conserver grâce à ce livre.

De Michel Turco, éditions Solar, 29,99 €.

50 pilotes de légende MotoGP

Les deux auteurs vous invitent à plonger au cœur de la compétition moto en (re)découvrant 50 pilotes de légende. Des plus récents comme Valentino Rossi à ceux des années 1960-1970 comme Giacomo Agostini, c'est tout un pan de l'histoire des courses que ces portraits présentent.

De Philippe Monneret et Lionel Rosso, éditions Solar, 24,90 €

Ducati - 20 ans de Moto GP

Ducati a tout raflé cette saison en MotoGP, et cette domination écrasante, associée au vingtième anniversaire de son arrivée dans la catégorie, valait bien un beau livre. L'auteur y raconte les moments forts de la marque, ses victoires, ses titres et ses pilotes phares. Casey Stoner, Loris Capirossi ou encore Andrea Dovizioso, ils y sont tous, sans oublier Pecco Bagnaia, Champion du monde 2022.

De Michel Turco, éditions Casa, 39,95 €

Johann Zarco

Photographe et journaliste MotoGP depuis 30 ans, l'auteur dédie cette année un livre à Johann Zarco, après l'avoir fait pour Fabio Quartararo l'an dernier. Cette biographie revient sur la trajectoire du #5, de ses débuts à moto à son arrivée en catégorie reine, le tout richement illustré.

De Jean-Aignan Museau, éditions Casa, 34,95 €

Côté 24 Heures du Mans

24 Heures du Mans 1923-2023 - 100 ans de légendes

Pour célébrer le centenaire des 24 Heures du Mans, les éditions Gründ vous proposent un beau livre retraçant toute l'histoire de cette course mythique au travers de dizaines de thématiques : évolution de la course, points techniques, présentations de pilotes de légende, portraits croisés, infographies multiples, interviews inédites, palmarès, influences culturelles… Une présentation conçue pour les passionnés comme les novices.

De Gérard Holtz, Julien Holtz, Basile Davoine et Denis Bernard, éditions Gründ, 49,95€

En bonus

70 ans de sport automobile

Nous vous proposons une 11e idée bonus, pour les passionnés de sport automobile en général, avec ce beau livre retraçant les 70 ans de différentes compétitions : Formule 1, rallyes, Endurance, karting, électrique… pour se replonger dans l'histoire de ces disciplines.

De Stéphane Barbe, éditions Hugo Sport, 39,95 €

