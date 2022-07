Le "nouveau challenge" de Guidotti pour pousser KTM vers le sommet

Charger le lecteur audio

Après dix ans passés au sein de l'équipe Pramac, Francesco Guidotti a rejoint les rangs du team KTM officiel cette année, sans se départir de son poste de team manager. Un environnement qui ne lui est pas complètement inconnu puisque l'Italien avait déjà travaillé avec KTM en 125cc et 250cc et que certaines personnes évoluent toujours dans la structure autrichienne.

"Je me suis immédiatement senti comme à la maison", a-t-il déclaré dans un podcast du site officiel. "J'ai retrouvé beaucoup de monde avec qui j'avais travaillé lors de mon expérience précédente chez KTM. Ça a donc été des sentiments contrastés, à la fois quelque chose de très nouveau et des retrouvailles avec beaucoup de personnes que je connaissais et avec lesquelles j'ai travaillé par le passé. Avec l'équipe, j'ai immédiatement eu un bon feeling."

Ce recrutement s'inscrit dans une volonté de restructuration de la part de KTM, qui a entamé une deuxième phase depuis son arrivée en MotoGP. Après avoir décroché des victoires et des podiums qui ont entraîné la perte de ses concessions, une modification de certains rôles clés était nécessaire aux yeux de ses hauts responsables. C'est ainsi que Mike Leitner, directeur de course et figure emblématique de la structure, a laissé sa place à Francesco Guidotti, dont l'expérience et le nouveau regard qu'il peut apporter sont très appréciés.

"Un nouveau challenge" assurément pour l'Italien, qui n'a plus travaillé avec une équipe d'usine depuis dix ans et qui a donc à composer avec des enjeux complètement différents. "Il y a beaucoup de différences, surtout du point de vue technique. Mon rôle au sein de l'équipe indépendante était de parler avec le constructeur, d'essayer d'obtenir le meilleur package possible, de négocier les prix et l'augmentation des coûts, et d'essayer d'obtenir le maximum de ce qui était disponible – cela signifie aussi ce que le constructeur rend disponible. Dans le cas présent, dans l'équipe d'usine, il faut pousser pour, disons, motiver les techniciens à extraire le meilleur tout en sachant que le meilleur n'existe pas encore. La différence est donc énorme", a-t-il expliqué.

"Dans une équipe indépendante, on pousse pour disposer de quelque chose qui existe, alors que dans une équipe officielle on pousse pour disposer de quelque chose qui n'existe pas encore. Il faut pousser les techniciens à inventer, à trouver de nouvelles idées et à faire en sorte que ça fonctionne. Du point de vue technique, c'est donc complètement différent."

"En termes de managing, dans une équipe indépendante j'avais une marge un peu plus large pour un bon résultat ; dans l'équipe d'usine, un bon résultat signifie au moins un podium ou un top 5. Le principal objectif, c'est le championnat. Pour les pilotes aussi, il y a plus de pression à gérer. C'est difficile, mais je me suis lancé dans ce défi en connaissant ces différences, alors disons que j'apprécie le moment."

Changement de méthode dans le box

Néanmoins, Guidotti a trouvé à son arrivée dans la structure une équipe en difficulté, qui a dû changer de cap en 2021 après avoir perdu ses concessions et a ainsi dû apprendre à évoluer comme n'importe quel autre constructeur. Pour un projet encore relativement jeune, la tâche n'est pas aisée.

"Comme tout le monde sait, on a dû affronter beaucoup de problèmes durant la première partie de la saison, plus du point de vue technique, ce qui concerne les techniciens mais je suis aussi impliqué dans certaines discussions, tout comme [le choix] du nouveau line-up pour l'an prochain", a ajouté Guidotti dans une interview du site officiel.

"On a un peu changé la façon de travailler dans le box, la méthode de travail, une chose à laquelle les techniciens doivent s'habituer. On verra ce que l'avenir nous réserve."

Avec une quatrième place au championnat constructeurs et un top 5 au championnat équipes, KTM a encore beaucoup de travail à mener pour améliorer sa performance en course, principalement liée à ses difficultés sur un tour rapide qui pénalisent les pilotes en grille. C'est désormais l'objectif numéro un du constructeur, qui souhaite aborder la deuxième partie de saison "avec plus de confiance."

Avec Léna Buffa