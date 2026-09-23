De nouveaux recrutements à la direction du MotoGP

Le MotoGP a annoncé ce mercredi quatre nouvelles nominations à des postes de direction. Ces recrutements font suite à la récente promotion de Carlos Ezpeleta en tant que PDG adjoint du MotoGP et visent à renforcer l'équipe dirigeante du championnat afin de soutenir son expansion sous l'égide de Liberty Media.

Ryan Norys rejoindra le MotoGP en tant que directeur commercial. Jusqu'à présent CRO du club de football de Tottenham Hotspur après avoir par le passé travaillé pour l'AS Roma, Manchester City et les Miami Dolphins, il dirigera les activités commerciales mondiales du MotoGP, notamment dans les domaines des partenariats, du sponsoring, des licences, de l'hospitalité, du marketing et du numérique.

Sameer Pabari deviendra pour sa part directeur des médias, avec pour expérience des responsabilités au sein de la NFL, de Warner Bros. Discovery et de Manchester United. Il a aussi été conseiller en MotoGP et possède une expertise dans la création de contenus et de produits médiatiques numériques capables de développer et de fidéliser une communauté mondiale de fans. C'est lui qui sera en charge de la production des retransmissions en direct, des contenus long format, des partenariats de distribution médiatique et de la croissance commerciale du service de streaming DTC du MotoGP.

La nouvelle directrice des opérations s'appelle Louise Young, en provenance de la Formule 1 où elle a passé plus de huit ans, notamment à des postes juridiques puis à la promotion des courses ces trois dernières années.

Enfin, Denitza Batchvarova est devenue directrice de la stratégie au début du mois. Elle possède deux décennies d'expérience en direction stratégique dans les domaines de la finance et du divertissement sportif. Elle doit diriger l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de croissance mondiale du MotoGP.

Ces derniers mois ont aussi vu l'arrivée de Vince Russell comme directeur financier et d'Enrique Aldama en tant que directeur administratif.

"Ces nominations constituent une étape importante dans la constitution de l'équipe qui contribuera à façonner l'avenir du MotoGP", se félicite Carlos Ezpeleta. "Ryan, Sameer, Louise et Denitza apportent une expérience extrêmement précieuse acquise au sein d'organisations de premier plan dans les domaines du sport et du divertissement, qui renforcera nos capacités commerciales, médiatiques, opérationnelles et stratégiques."

"Aux côtés de notre équipe actuelle, ils nous aideront à approfondir nos liens avec nos fans, à toucher de nouveaux publics et à créer de nouvelles opportunités pour nos partenaires commerciaux actuels et futurs, en s'appuyant sur les bases solides de ce sport."