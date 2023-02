Une nouvelle Aprilia à la hauteur des attentes ? "Trop tôt pour le dire"

Charger le lecteur audio

Sept Ducati parmi les neuf premiers pilotes classés : la hiérarchie qui s'est dessinée lors du premier jour d'essais officiels de l'année ressemble à s'y méprendre à celle de l'année dernière. Mais au beau milieu de cet escadron de Desmosedici, deux Aprilia ont réussi à se frayer un chemin, celle de Maverick Viñales, deuxième du jour, et celle d'Aleix Espargaró, sixième.

S'exprimant à la mi-journée, avant de reprendre la piste pour quelques heures de travail supplémentaire, le #41 a décrit un vendredi de découverte vite axé sur les nouveautés proposées par le constructeur italien, qui s'était déjà démarqué il y a quelques jours lors du Shakedown. "Avec la moto de 2022, j'ai fait trois tours et c'est suffisant", a-t-il souri. "On s'est concentrés sur la moto de 2023. On a une version qu'on peut qualifier d'hybride et une moto 100% 2023, donc je peux travailler avec ces deux motos et laisser celle de 2022 de côté."

Toujours très exigeant, Espargaró a livré un premier commentaire pondéré au sujet de la nouvelle RS-GP. "Sincèrement, ça n'est pas une révolution, elle est très similaire", a-t-il décrit, révélant beaucoup d'éléments nouveaux qui n'ont toutefois pas chamboulé le caractère de la moto. "La dernière fois qu'on est venu ici, en Malaisie, la moto était super chaude partout, je m'étais fait des brûlures sur tout le corps, donc ils ont beaucoup modifié le refroidissement. L'aéro aussi est différente. On a encore beaucoup de nouvelles pièces à tester sur l'aéro, certaines ici et d'autres à Portimão. La puissance a été légèrement améliorée. Quoi d'autre ? Beaucoup de petites choses. La stabilité et le turning semblent un petit peu mieux."

Je m'attendais peut-être à des changements un petit peu plus importants, mais on a encore deux jours, donc beaucoup de choses à essayer. Aleix Espargaró

"Je m'attendais peut-être à des changements un petit peu plus importants, mais on a encore deux jours, donc beaucoup de choses à essayer", a-t-il ajouté, comptant sur les quatre jours restants (deux en Malaisie, deux au Portugal) pour comprendre si cette moto qui "semble plutôt bonne" est "suffisamment compétitive". Il sait notamment que le moteur 2023 doit encore subir une légère amélioration pour sa version course. "On en a besoin, je m'attendais à un peu plus de puissance", a-t-il souligné à ce sujet.

Maverick Viñales, lui, a trouvé ce premier contact avec la nouvelle moto idyllique. "Tout est plus positif, il n'y a rien de négatif, ce qui est bon signe pour une première journée", résumait déjà l'Espagnol à la mi-journée, soulignant au micro du site officiel du MotoGP à quel point il trouve un tel début prometteur : "La première impression est très positive, ce qui est toujours bon signe. Normalement il faut du temps pour comprendre une moto, mais je me sens déjà très bien avec la nouvelle moto."

"Il y a bien sûr des choses à améliorer, de petits détails avec lesquels on pourrait être plus rapides, mais je me sens bien sur la moto, comme quand je roulais à Valence. Donc je suis très content de la manière dont se comporte la moto, et je pense en particulier que notre manière de travailler est très intelligente et que ça se passe bien."

Le but de cette première journée était de comparer la moto utilisée jusqu'à Valence l'an dernier et la nouvelle version. "C'est très important pour analyser s'il est préférable de l'utiliser d'emblée − et j'ai la sensation qu'elle est mieux par rapport à la moto de l'année dernière", a précisé Viñales. "C'est similaire sur les freins, mais j'aime la manière dont la moto tourne, je me sens bien. Je sens que la moto est plus légère dans les changements de direction. En termes de vitesse, je ne sais pas parce qu'on n'a pas contrôlé. C'est très difficile de percevoir 2 ou 3 km/h quand on pilote. Mais dans l'ensemble, j'ai la sensation de pouvoir piloter de façon beaucoup plus naturelle, ce qui est vraiment bien. C'est la raison pour laquelle je suis content parce que les sensations ont immédiatement été bonnes."

Le pilote de Roses trouve que "la moto a beaucoup de potentiel". Est-ce à dire qu'Aprilia a répondu à ses attentes ? "C'est trop tôt pour le dire, on n'a fait que quelques tours, il faut qu'on comprenne bien plus de choses et en particulier sur une autre piste. Mais il y a plusieurs pièces qui m'aident beaucoup et c'est très positif. Sur certaines pistes, on a un peu souffert, surtout pour prendre les bonnes trajectoires, et ici j'ai vu une grosse amélioration dans ce type de virage. C'est donc quelque chose qu'ils ont résolu."

Aleix Espargaró partage ici l'avis de son coéquipier sur la prudence à adopter avant de tirer des conclusions : "Je n'ai pas encore eu assez de temps pour essayer toutes les pièces. Il faut qu'on essaye beaucoup de choses − pour la course sprint, la course complète, l'usure des pneus, le moteur. Ils m'ont dit que le moteur de course pour la saison serait un peu plus rapide que celui-ci, donc on a encore beaucoup de temps."