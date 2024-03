Quel numéro portent les pilotes MotoGP en 2024 ?

Les numéros des pilotes ont pris une place très importante en MotoGP, entre superstition et hommages mais aussi intérêt commercial puisqu'ils s'affichent sur tous les produits dérivés. Les pilotes sont libres de leur choix, cependant ils doivent composer avec quelques contraintes.

Certains numéros ont ainsi été retirés, comme ceux de Daijiro Kato, Marco Simoncelli et Nicky Hayden (les #74, #58 et #69) après leur mort, ou encore le #34 de Kevin Schwantz, le #65 de Loris Capirossi et le #46 de Valentino Rossi. Et puisqu'il est impossible d'avoir deux numéros identiques sur la grille, beaucoup de pilotes ont dû opérer des changements en passant d'une catégorie à l'autre, où leur premier choix était déjà pris... Ce sera le cas de Pedro Acosta, le seul rookie de cette saison 2024.

Enfin, il y a bien sûr le cas à part du Champion du monde, qui peut prendre le #1 au moment de défendre son titre dans la même catégorie. Depuis le début de l'ère MotoGP, seuls Nicky Hayden, Casey Stoner et Jorge Lorenzo avaient couru avec le numéro 1 avant que celui-ci fasse sa réapparition sur la machine de Pecco Bagnaia l'an dernier. Aujourd'hui double champion en titre, le pilote Ducati ne compte pas quitter ce #1 âprement gagné.

Les numéros des pilotes du MotoGP en 2024

Pecco Bagnaia

Après plus de dix ans d'absence, le numéro 1 a fait son retour sur la grille MotoGP la saison dernière. Pecco Bagnaia n'a pu résister à profiter de cet honneur réservé au champion en titre, prenant ainsi son cinquième numéro de course différent en Grand Prix. Le tout premier avait été le #4 lors de la saison 2013, celle de ses débuts en Moto3. L'année suivante, il avait opté pour le #21 de son idole, Troy Bayliss. Ce numéro étant déjà pris en Moto2, il l'avait doublé en 2017 (#42). Deux ans plus tard, et puisqu'aucun des deux n'était disponible dans la catégorie MotoGP, il avait encore ajouté 21 à son numéro pour rouler avec le #63 jusqu'à son titre. Cette année, il conservera le #1.

Johann Zarco

Johann Zarco a choisi le #5 en référence à son ancien manager, Laurent Fellon, qui l'utilisait lorsqu'il courait lui-même dans les années 1980. C'est avec le #14 que le Provençal a fait ses débuts en Championnat du monde, mais il n'a plus lâché le #5 quand il a pu le prendre deux ans plus tard, en 2011.

Le #5 de Johann Zarco arrive sur la Honda ! Photo de: Team LCR

Luca Marini

À ses débuts, Luca Marini a d'abord porté le #97, l'année de sa naissance, cependant ce numéro était déjà pris par Xavi Vierge en Moto2. Le demi-frère de Valentino Rossi a alors choisi le #10, correspondant au jour de sa naissance, et il ne l'a plus quitté depuis.

Maverick Viñales

Maverick Viñales a souvent changé de numéro au cours de sa carrière. L'Espagnol a fait ses débuts en Championnat du monde avec le #25, avant de passer au #40 en Moto2 pour des raisons commerciales. En MotoGP, il a repris son numéro originel mais a décidé d'adopter le #12 en 2019, car c'est en portant ce numéro qu'il avait battu Marc Márquez dans sa jeunesse.

Fabio Quartararo

Le #20 de Fabio Quartararo représente le jour de sa naissance et le Niçois n'a pas souhaité l'abandonner pour le #1 lorsqu'il a remporté le titre MotoGP.

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli a d'abord roulé avec le #12, numéro qu'il arborait en 2013 lorsqu'il a remporté le titre en Superstock 600. Celui-ci étant pris en Moto2 quand il a rejoint le championnat pour de premiers Grands Prix à la fin de cette saison, il a d'abord opté brièvement pour le #94 avant d'adopter la saison suivante son numéro actuel. Pour cela, il a inversé le 12 et a donc pris le #21, qu'il a depuis conservé.

Le #21 est très demandé, mais c'est Franco Morbidelli qui l'a ! Photo de: Pramac Racing

Enea Bastianini

Comme d'autres, Enea Bastianini a dû changer de numéro au fil des catégories et renoncer à celui qu'il avait initialement choisi, le #33, lorsqu'il a rejoint le MotoGP. Il a alors pris le #23, correspondant à son âge quand il a intégré la catégorie reine.

Raúl Fernández

Raúl Fernández avait le #31 lors des premiers Grands Prix qu'il a disputés en Moto3, pour des remplacements et wild-cards en 2016 et 2017. Il a ensuite basculé sur le #25 dès sa première saison complète, en 2018. Il aurait souhaité prendre le 23, comme son jour de naissance, mais celui-ci était déjà utilisé.

Takaaki Nakagami

C'est avec le #73 que Takaaki Nakagami a fait ses débuts en 125cc, mais il a ensuite pris le #30 qui lui avait été attribué par Alberto Puig à la Red Bull MotoGP Academy.

Pedro Acosta

Le numéro qu'aime Pedro Acosta, c'est le #37. Pas de chance, quand il est passé en Moto2 son coéquipier Augusto Fernández l'avait déjà adopté, alors ancienneté oblige, le tout jeune pilote de Mazarrón a dû changer, et il a opté pour le #51. Fernández parti, Acosta a repris le #37 et, comme en Moto3 deux ans plus tôt, il a gagné le championnat avec ce numéro qui lui réussit décidément plutôt bien. Le voici qui arrive cette année en MotoGP mais... Fernández est déjà là − à nouveau dans la même équipe que lui, d'ailleurs − et Acosta doit donc encore changer de numéro de course. Cette fois, il a opté pour le #31, qui lui permet de rester graphiquement proche de celui qu'il aurait voulu.

Pedro Acosta tente de s'approcher graphiquement de son numéro fétiche. Photo de: GasGas Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder n'a pas pu conserver son #41 en MotoGP, celui-ci étant déjà pris. Il a donc opté pour le #33, qui permet graphiquement de reproduire ses initiales BB.

Joan Mir

Si Joan Mir a choisi le #36 c'est car son cousin, Joan Perelló, a couru en Championnat du monde avec ce numéro. Le pilote majorquin l'a repris et ne l'a plus quitté, pas même après son titre MotoGP.

Augusto Fernández

Le #37 d'Augusto Fernández remonte à la première course qu'il a disputée aux côtés de son frère, dans le cadre du Championnat des Baléares. Arrivés en retard, tous deux ont dû opter pour les seuls numéros restants ce jour-là, parmi lesquels le 37 qu'a pris Augusto. Depuis, il n'a plus voulu s'en séparer. Il a toutefois dû s'y résoudre pendant deux ans, afin de prendre le #40 pour des raisons commerciales lorsqu'il courait chez Pons en Moto2, mais a récupéré le #37 par la suite.

Aleix Espargaró

Aleix Espargaró a adopté le #41 en référence à Youichi Ui, son pilote favori. Il a temporairement utilisé le #42 en 250cc puisque son numéro fétiche était pris, et a fait ses débuts en MotoGP avec le #44 de son frère, avant de finalement reprendre le #41 l'année suivante.

Álex Rins

Álex Rins a roulé avec le #14 puis le #24, et a finalement inversé les chiffres. Depuis 2016, il porte le #42 pour des raisons commerciales.

Jack Miller

Jack Miller s'est vu attribuer le #543 en motocross dans sa jeunesse. Une fois passé sur circuit, il a retiré le 5, les numéros à trois chiffres n'étant pas permis. Le #43 était toutefois pris lorsqu'il a fait son arrivée en Moto3 et il a donc roulé avec le #8 durant trois saisons, avant de retrouver son numéro de choix quand il a rejoint le MotoGP en 2015.

Brad Binder se la joue "Initials BB" et Jack Miller affiche le drapeau australien sur son #43. Photo de: KTM Images

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio voulait arborer le très demandé #21, en référence à Troy Bayliss mais aussi au jour anniversaire de sa ville de Rome (21 avril). Ce numéro étant déjà pris par Pecco Bagnaia quand il a débuté en Moto3, il a opté pour le #4. En MotoGP, c'est Franco Morbidelli qui avait déjà le #21, d'où le choix du #49.

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi voulait initialement le #12, déjà pris lorsqu'il a disputé ses premiers Grands Prix en 2015 et 2016, puis qu'il a pu adopter lors de sa première saison complète en Moto3. Il a dû y renoncer lorsqu'il est passé en Moto2, le #12 étant déjà attribué à Tom Lüthi, et a donc choisi le #72, dans lequel on peut lire son ancien numéro fétiche.

Álex Márquez

Álex Márquez a fait des mathématiques : son numéro favori était le #23 mais il était pris en Moto3 et il a donc remporté le titre de cette catégorie en portant le #12. L'un et l'autre étaient déjà attribués quand il a rejoint le Moto2, alors Márquez a pris le 96 de son année de naissance, retiré le 23 du jour de son anniversaire et ainsi formé le #73.

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira a utilisé le #44 mais il était pris en MotoGP par Pol Espargaró. Lui aussi a fait des maths, mais plus simples : il a doublé son numéro pour le transformer en #88.

Jorge Martín

Jorge Martín avait justement ce #88 à ses débuts et il a dû y renoncer. Il roule donc avec le #89 dans la catégorie reine.

Marc Márquez

Marc Márquez a fait le choix du #93 en référence à son année de naissance. Il l'a utilisé dès 2008, sa première saison en Grand Prix, et ne l'a pas abandonné après ses titres MotoGP.