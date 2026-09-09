C'est confirmé : Bulega arrive en MotoGP avec Ducati et VR46

Aujourd'hui, Nicolò Bulega est en tête du championnat du monde Superbike, et ce très largement. En 2027, il sera sur la grille MotoGP en tant que titulaire. L'Italien âgé de 26 ans est en effet confirmé là où Ducati souhaitait le placer, c'est-à-dire dans le team VR46.

L'équipe de Valentino Rossi a déjà annoncé l'arrivée de Fermín Aldeguer, lui-même transféré depuis Gresini par le constructeur italien, avec lequel il est sous contrat pour encore deux ans. Elle a également officialisé mardi le départ de Franco Morbidelli, qui courait sous ses couleurs depuis la saison dernière. Ce matin, c'est le team Aruba.it Racing qui a confirmé libérer Nicolò Bulega pour la saison prochaine.

Désormais, tout est en place également pour accueillir le pilote italien en MotoGP. Il s'apprête à opérer une sorte de retour aux sources sachant qu'il a déjà couru pour VR46 dans le passé, et même été l'un des premiers membres de la VR46 Riders Academy avant de quitter la structure il y a sept ans.

Par ce transfert, Bulega ouvrira la saison prochaine un nouveau chapitre dans sa carrière. On l'a déjà vu en Grand Prix, puisqu'il a couru pendant six ans dans les catégories Moto3 puis Moto2, dans la foulée d'un impressionnant titre junior décroché à 16 ans. Il n'a toutefois jamais gagné dans ces championnats et n'a obtenu que deux podiums, des résultats bien maigres en comparaison de ce qu'il a réussi à réaliser en dérivées de la série.

Arrivé en 2022, il a d'abord fait ses gammes en Supersport, remportant le titre à sa deuxième saison, déjà avec Ducati. Puis il est passé dans la catégorie WorldSBK, vainqueur de courses dès sa première année avant de grimper vers le sommet du championnat au sein de l'équipe officielle du constructeur italien.

Cette saison, Bulega est resté invaincu tout au long des sept premières manches, à raison de trois courses par week-end, auxquelles s'ajoute une Superpole qu'il a systématiquement remportée. Son seul faux-pas, très relatif, est d'avoir dû se contenter de la deuxième place lors de l'une des courses de Donington, au mois de juillet, où il a été battu par son coéquipier Iker Lecuona. Magny-Cours, le week-end dernier, l'a ramené à la perfection absolue, ce qui le place en position d'être titré lors de la prochaine manche, à Crémone fin septembre.

Un rookie qui aura déjà une petite expérience du MotoGP

Alors que l'issue du championnat ne fait pas vraiment de doute au vu du train qu'il imprime, Bulega pense depuis déjà un moment à l'après. Sa carrière à présent relancée, il a exprimé le souhait de revenir en Grand Prix par la grande porte. L'expérience acquise et notamment sa connaissance des pneus Pirelli ont fait de lui un candidat de choix pour intégrer le MotoGP en 2027, année de changement de règlement technique et de manufacturier, et Ducati a fait le nécessaire pour qu'il reste dans son giron.

C'est avec cet objectif en tête que le constructeur a assorti sa dernière prolongation de contrat d'un rôle de pilote essayeur pour le MotoGP. C'est aussi dans ce but qu'il a été appelé en renfort pour disputer de premiers Grands Prix en tant que remplaçant de Marc Márquez pendant sa convalescence en fin de saison dernière.

Malgré cette courte expérience, Nicolò Bulega fera bel et bien parti des rookies la saison prochaine, à l'instar de David Alonso (recruté par Honda), Dani Holgado (qui sera chez Gresini), Izan Guevara (chez Pramac) et potentiellement Senna Agius (chez Tech3), tous en provenance du Moto2. Il aura toutefois l'avantage d'avoir participé à plusieurs tests de développement de la nouvelle Ducati de 850cc, actuellement en préparation intensive, et de bien connaître les nouveaux pneus.

L'arrivée de Nicolò Bulega en MotoGP signe le départ de Franco Morbidelli. Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Chez VR46, c'est le line-up complet qui s'apprête donc à changer puisque Fermín Aldeguer prendra la place laissée vacante par Fabio Di Giannantonio, en partance pour KTM, et que l'arrivée de Nicolò Bulega pousse au départ de Franco Morbidelli, sur la sellette depuis un moment.

À 31 ans et après 13 ans en Grand Prix, dont neuf en MotoGP, Morbidelli ne parvient plus à convaincre. Champion du monde Moto2 en 2017 et vice-champion du monde MotoGP en 2020, il est probable qu'il retrouve les dérivées de la série, où il avait commencé sa carrière, et qu'il remplace Bulega dans l'équipe officielle Ducati.