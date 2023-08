C'est officiel : Johann Zarco chez LCR Honda pour 2 ans

Il n'y avait plus de doutes, mais c'est désormais officiellement entériné : Johann Zarco ouvrira un nouveau chapitre dans sa carrière en quittant Pramac pour LCR en 2024. C'est un nouveau changement de constructeur pour le Français, qui pilote des Ducati depuis 2020 et va découvrir la dernière génération de Honda. Depuis son arrivée dans la catégorie MotoGP en 2017, il a couru pour Yamaha, puis KTM et donc Ducati, mais aussi brièvement pour la marque de Tokyo il y a quatre ans.

La rumeur s'était répandue comme une traînée de poudre dans le paddock du Red Bull Ring, samedi, avant que le pilote tempère quelque peu cette impatience en dévoilant qu'il avait désormais deux offres en main, mais devait encore faire son choix. Deux projets différents s'opposaient et étaient au cœur de la réflexion de Zarco : deux années assurées en MotoGP avec une troisième en option (et une offre financière "plus importante") côté Honda et une saison en MotoGP avec un passage en WorldSBK côté Ducati.

Il a finalement accepté la proposition venue du clan japonais. Sa séparation avec l'équipe Pramac a été confirmée dimanche et il a lui-même dévoilé dans la foulée que LCR Honda serait bien sa destination à compter de 2024.

Ce seront des retrouvailles : en effet, à la fin de la saison 2019, alors qu'il avait rompu son engagement avec KTM dont il était l'un des pilotes d'usine, Johann Zarco avait déjà expérimenté l'équipe LCR en remplaçant Takaaki Nakagami, blessé. Lors de ses trois piges, il avait obtenu la 13e place du GP d'Australie et avait abandonné sur chute en Malaisie et à Valence. "Son implication et tout le travail qu'il avait livré avaient répondu aux valeurs de LCR", rappelle l'équipe aujourd'hui.

Johann Zarco et Lucio Cecchinello en 2019

C'est à la suite de cette expérience que le Cannois avait rejoint le groupe Ducati, d'abord via le team Avintia avant d'intégrer Pramac Racing, structure satellite la plus proche du constructeur. Associé depuis trois ans à Jorge Martín, il y a piloté la Desmosedici officielle, décrochant 12 podiums (qui se sont ajoutés à un trophée obtenu avec Avintia et six autres avec Yamaha), mais pas encore la victoire tant espérée.

À 33 ans, Johann Zarco n'a pas voulu laisser passer sa chance de rejoindre une autre marque dont il a senti le désir, ayant été ciblé afin de remplacer Álex Rins, qui a décidé cet été de partir illico pour Yamaha dès qu'il en a eu l'opportunité. "Compte tenu de l'expérience et des performances de Johann en MotoGP depuis qu'il a rejoint la catégorie, LCR et le HRC sont impatients d'entamer cette aventure ensemble", souligne le communiqué de presse de l'équipe, qui accueille le Français à bras ouverts en souhaitant "un avenir brillant ensemble".

"Nous sommes très excités d'accueillir Johann dans l'équipe LCR Honda Castrol, maintenant que tous les détails et les signatures sont finalisés", commente Lucio Cecchinello. "C'est un retour dans notre équipe après le court moment que nous avons vécu ensemble en 2019, où nous avions déjà pu voir son potentiel et son éthique de travail. Il reste encore beaucoup de courses et de travail à accomplir cette saison, mais nous avons hâte de débuter ce nouveau projet en 2024."

La seconde Honda du team LCR doit revenir à un pilote japonais, compte tenu du montage de sponsorisation de la structure. Takaaki Nakagami, aujourd'hui en poste, espère convaincre le HRC de lui renouveler sa confiance même s'il s'est trouvé sérieusement sur la sellette l'an dernier, menacé par le pilote Moto2 Ai Ogura.

Quant à Johann Zarco, il pourrait être remplacé par Franco Morbidelli chez Pramac Racing. Le patron de l'équipe italienne et le directeur sportif de Ducati Corse ont confirmé que cette possibilité était bien réelle, alors que Marco Bezzecchi pourrait avoir fait le choix de rester chez VR46 au lieu de prendre la GP24 qui aurait pu lui être destinée.