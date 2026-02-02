C'est officiel : Marco Bezzecchi prolonge chez Aprilia !

Alors que le marché des transferts bouillonne de toutes parts, Aprilia est la première marque à annoncer officiellement la prolongation de contrat de l'un de ses pilotes. Marco Bezzecchi, troisième du championnat l'an dernier, est sans surprise reconduit pour les prochaines saisons, afin de prolonger un accord qui courait déjà jusque fin 2026.

L'annonce en a été faite sous une forme originale, celle de la publication d'un contrat de mariage ! Une communication qui fait suite à la demande mise en scène par le pilote lui-même à l'issue du GP de Valence, qu'il a remporté en novembre dernier. La RS-GP a donc dit oui et leur union a été célébrée à Sepang, théâtre des premiers essais de l'année, par un Massimo Rivola transformé en maire pour l'occasion.

Ce contrat liant "Marco et Albarosa", selon le surnom que le pilote a donné à sa moto, dispose d'un régime de communauté de biens, ou plutôt de pièces, et énumère les devoirs de chacune des deux parties, parmi lesquels une évidente fidélité. La valeur du contrat ainsi annoncé est "pluriannuelle", mais il est précisé que Marco Bezzecchi a l'assurance de rester chez Aprilia pour les deux prochaines saisons, donc jusqu'en 2028 inclus.

"Je suis très heureux d'avoir renouvelé pour deux ans de plus", déclare Marco Bezzecchi. "Dès le premier jour où j'ai signé, j'ai eu pour objectif de bâtir un projet à long terme. Je suis heureux d'avoir trouvé le soutien de toute l'équipe et de toute l'usine de Noale. J'espère réussir à leur offrir de nombreuses joies, comme ils vont certainement m'en offrir également."

Massimo Rivola, PDG d'Aprilia Racing, ajoute : "Nous sommes évidemment très satisfaits car cette prolongation représentait notre priorité. Nous avons voulu célébrer cette signature d'une façon particulièrement sympathique qui, je crois, 'épouse' parfaitement la personnalité de Marco. Nous avons bâti un parcours en créant des bases solides et le fait que Marco ait choisi de rester avec nous malgré les différentes offres qui lui sont arrivées nous fait énormément plaisir et donne encore plus de valeur au travail et à l'état d'esprit de cette équipe."

Si le patron du programme Aprilia évoque la priorité qu'était ce contrat, c'est que l'union avec Marco Bezzecchi a en effet été idyllique dès le début. Arrivé plutôt discrètement, dans l'ombre d'un Jorge Martín champion du monde et très ambitieux, l'Italien a très vite pris le leadership lorsque son coéquipier s'est blessé. Lui qui n'avait jamais été pilote officiel, il a convaincu par sa capacité à orienter le développer et à mener l'équipe, avant de remporter plusieurs victoires qui ont contrebalancé ce qui aurait pu être une année noire pour le clan Aprilia, sur fond de tensions avec Martín.

Aujourd'hui, l'Espagnol est attendu chez Yamaha, comme nous l'avons révélé la semaine dernière, alors que Fabio Quartararo va rejoindre Honda et que Marc Márquez et Pedro Acosta vont former le duo de l'équipe d'usine Ducati.

