Repsol officialise son divorce avec Honda en MotoGP

Comme Motorsport.com l'a révélé en exclusivité le 28 mai dernier, la multinationale pétrolière espagnole Repsol ne sera plus le sponsor principal de l'équipe Honda en MotoGP à compter de la saison 2025. Ce divorce met un terme à une présence ininterrompue de trente années dans le Championnat du monde.

En cette triste journée pour l'équipe d'usine Honda, qui n'a pu aligner aucun de ses deux pilotes pour le Grand Prix de Saint-Marin en raison d'un virus qui a touché à la fois Joan Mir et Luca Marini, Repsol a publié un communiqué scellant ce départ qui était attendu.

"Repsol a décidé de ne pas renouveler avec Honda Racing Corporation (HRC) en Championnat du monde MotoGP le contrat de sponsoring actuel qui se termine le 31 décembre de cette année", peut-on lire dans ce communiqué.

"Le Repsol Honda Team est l'équipe la plus titrée de l'histoire du championnat, avec 11 titres d'équipe, 15 titres des pilotes et 183 victoires dans la catégorie reine de la moto. Repsol est reconnaissant de l'engagement et du dévouement du HRC au cours de toutes ces années de collaboration. L'entreprise multi-énergies restera liée aux sports mécaniques, dans le but de continuer à développer des produits et des services de la plus haute qualité."

Repsol est apparu sur la livrée de la Honda NSR500 dans la catégorie reine du Championnat du monde en 1995, avec Mick Doohan et Alex Crivillé comme pilotes. Depuis, le partenariat a perduré sans interruption pendant trois décennies, la saison actuelle marquant cet anniversaire symbolique pour l'une des relations les plus longues dans l'histoire de la discipline.

À la suite du départ de Marc Márquez fin 2023, la compagnie pétrolière, qui avait renouvelé cette même année jusqu'à l'issue de l'exercice en cours, avait fait jouer une clause du contrat pour réduire sa contribution financière et, en échange, diminuer ostensiblement sa sa présence dans la décoration de la RC213V.