C'est officiel : Rins rejoint Quartararo chez Yamaha !

Álex Rins n'aura fait qu'une saison chez Honda avant de s'envoler vers de nouvelles aventures. Celui qui a porté les couleurs de Suzuki durant six ans, et avait rejoint le HRC via le team LCR cette année, a accepté l'offre reçue de la part de Yamaha. Une clause du contrat qui le liait à Honda pour 2024 l'autorisait à s'en aller en cas de transfert dans une équipe d'usine.

C'est la conclusion, prématurée, d'un partenariat qui n'a pas vraiment pris comme il aurait dû. Depuis son arrivée dans le groupe Honda, Rins a en effet souvent exprimé sa frustration face à son manque d'implication dans le développement de la RC213V, les ingénieurs du HRC ne lui confiant pas les nouveautés afin qu'il puisse les évaluer bien qu'il dispose d'un contrat d'usine grâce auquel il aurait dû recevoir le même matériel que les pilotes Repsol.

Rins est pourtant le seul pilote à avoir fait gagner Honda à ce stade de la saison, lors d'un Grand Prix des Amériques qu'il a survolé. L'Espagnol compte également cinq autres victoires à son palmarès, toutes décrochées avec Suzuki.

"Nous sommes ravis qu'Álex rejoigne le line-up Yamaha et nous l'accueillons chaleureusement au sein du groupe Yamaha MotoGP", déclare Lin Jarvis, directeur exécutif de Yamaha Motor Racing.

"Nous nous attendons à ce qu'Álex soit un atout majeur. Il possède une grande expérience en tant que pilote MotoGP et il est connu pour avoir un talent naturel et pour avoir à son actif de multiples victoires en MotoGP. Il a déjà travaillé avec deux autres constructeurs en MotoGP et il a piloté des motos dotées de caractéristiques similaires à celles de la YZR-M1, ce qui devrait l'aider à s'adapter rapidement à notre moto. Sa victoire au COTA en début d'année traduit sa vitesse, sa hargne et sa détermination à réussir."

Álex Rins n'a disputé pour le moment que cinq Grands Prix avec Honda, avant de se blesser à la sixième manche, et il en a remporté un.

Actuellement 13e du championnat, Álex Rins est absent depuis qu'il s'est fracturé la jambe au Grand Prix d'Italie, au mois de juin. Il ne sera pas en mesure de reprendre la compétition cette semaine à Silverstone, pour la neuvième des vingt manches de la saison, mais cela n'inquiète pas Yamaha.

"Álex a été éloigné du paddock MotoGP depuis un certain temps en raison de la blessure qu'il a subie au Mugello, mais nous sommes confiants quant au fait qu'il devrait être complètement rétabli et remis dans le rythme pour la saison 2024", souligne Lin Jarvis.

Álex Rins prendra la place de Franco Morbidelli, aux côtés de Fabio Quartararo dont le contrat s'étend également jusqu'à la fin de la saison 2024. Avant d'officialiser l'arrivée de l'Espagnol, Yamaha avait annoncé ce matin le départ de Morbidelli, qui courrait pour la marque depuis 2019 et s'est classé deuxième du championnat MotoGP en 2020.

"Nous avons vraiment hâte de travailler avec lui", ajoute Lin Jarvis au sujet de Rins, qui prendra ses nouvelles fonctions après la saison en cours. "Nous pensons qu'il collaborera bien avec Fabio et qu'il améliorera la performance globale de l'équipe Monster Energy Yamaha MotoGP."