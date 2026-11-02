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MotoGP GP de Malaisie

Ogura assume après l'accrochage avec Bezzecchi : "C'est ma faute"

Ai Ogura a présenté ses excuses à Marco Bezzecchi, qui ne lui en tient pas rigueur après une course difficile à Sepang.

Richard Asher Rachit Thukral

Publié: 2 nov. 2026, 13:00

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Photo de : Asif Zubairi / Motorsport Network

Les accrochages entre pilotes Aprilia sont devenus un thème récurrent cette saison en MotoGP, et le Grand Prix de Malaisie en a apporté un nouvel exemple.

Cette fois, c'est Ai Ogura, au guidon de la machine satellite de Trackhouse, qui s'est frotté au pilote de l'équipe officielle Marco Bezzecchi, encore mathématiquement en lice pour le titre mondial.

L'incident s'est produit au freinage du premier virage, à trois tours de l'arrivée, mais n'a pas eu de conséquences majeures. Les deux pilotes ont pu poursuivre leur course. Ogura a finalement pris la quatrième place à Bezzecchi quelques virages plus tard.

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Le Japonais a néanmoins reconnu avoir commis une erreur, tandis que Bezzecchi a préféré relativiser l'incident.

"À l'approche du premier virage, je pense qu'il savait que j'essayais de le dépasser", a expliqué Ogura. "Il a freiné assez tard et a élargi sa trajectoire. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il essaie de revenir à la corde au premier virage. Je pensais qu'il allait garder sa trajectoire et se diriger vers le deuxième virage. J'ai mal interprété la situation de mon côté. Pour le contact, c'est ma faute. J'irai voir Marco plus tard pour lui présenter mes excuses."

Bezzecchi a assuré qu'il n'en tenait pas rigueur à son adversaire. Avec la victoire écrasante de Marc Márquez, les chances de titre du pilote italien ne relèvent désormais quasiment plus que de la théorie.

À ce moment de la course, le pilote de Rimini n'était de toute façon pas en mesure de rivaliser avec Ogura, alors qu'il rencontrait des difficultés avec l'usure de ses pneus avant et arrière.

Ogura a fini par prendre le dessus sur Bezzecchi.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Pour être tout à fait honnête, Ai était plus rapide que moi à ce moment-là. Je pense qu'il m'aurait dépassé de toute façon quelques virages plus tard, comme il l'a d'ailleurs fait", a déclaré Bezzecchi, qui a finalement perdu la cinquième place au profit d'Enea Bastianini après une erreur dans le dernier tour.

"Ce n'est pas tant le contact en lui-même, c'est surtout que nous avons tous les deux risqué de tomber, et cela aurait pu avoir de mauvaises conséquences. Mais finalement, tout s'est bien terminé. C'est un sport où ce genre de situation peut parfois arriver. Je ne lui en veux absolument pas."

Le coup le plus dur porté à la campagne de Bezzecchi par un autre pilote Aprilia était toutefois intervenu plus tôt dans la saison, lorsque son coéquipier Jorge Martín l'avait entraîné dans sa chute au départ du Grand Prix de Hongrie.

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