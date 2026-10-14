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MotoGP GP d'Indonésie

Ogura reste sur sa faim en échouant à une place du podium

Malgré des chutes et un doigt fracturé, Ai Ogura a réussi à capitaliser sur les forces de son Aprilia en Indonésie. Le quatrième homme du championnat aurait toutefois voulu pouvoir en faire plus.

Léna Buffa

Publié: 14 oct. 2026, 12:30

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Ai Ogura n'a pas vraiment connu un week-end linéaire en Indonésie. Il a d'abord subi des difficultés lors des essais, au point de devoir en passer par la Q1 pour se qualifier. Mais après avoir finalement décroché la septième place sur la grille de départ, il a obtenu une très belle deuxième position dans la course sprint, puis a échoué à seulement un cran du podium dominical.

Son résultat de samedi, il le devait en partie au fait que ses collègues Marco Bezzecchi et Raúl Fernández soient sortis de l'équation dès le départ, mais aussi à une course maîtrisée de sa part. Bien parti, il s'est rapidement hissé au troisième rang puis est resté au contact des leaders avant de finalement s'emparer de la deuxième place en profitant du recul de Jorge Martín à deux tours du drapeau à damier. Il n'a ensuite plus été menacé, ce qui lui a permis de renouer avec le top 3 pour la première fois depuis Silverstone.

"Ce podium compte beaucoup pour nous", déclarait Ai Ogura samedi soir. "On connaît un week-end difficile. J'ai subi deux chutes et j'ai dû en passer par la Q1 pour accéder à la Q2. On ne s'attendait pas à pouvoir se battre pour une place aussi importante dans le sprint. C'est donc un très bon résultat, qui nous a également permis de recueillir des données importantes."

Le pilote japonais identifiait toutefois une marge de progression pour la suite. Bien qu'à l'aise dans les virages rapides, il peinait en effet à se sentir suffisamment en confiance dans les virages serrés, et de fait se trouvait limité dans ses attaques. La course de dimanche allait lui donner raison, avec une belle remontée mais aussi un certain blocage qui ne lui a pas permis de décrocher le résultat qu'il aurait espéré.

Sa quatrième place reste néanmoins un résultat très positif au vu des difficultés qu'il a rencontrées dans le week-end. Car outre des performances quelque peu en deçà de celles qu'il attendait, le Japonais a subi une fracture d'un doigt de la main gauche dans l'une des chutes dont il a été victime à Mandalika.

Ai Ogura (Trackhouse Racing)

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Bien que diminué et auteur d'un départ moins convaincant que la veille, Ogura a encore réalisé une belle remontée. Neuvième à la fin du premier tour puis huitième après la chute de Fermín Aldeguer, il a progressivement retrouvé son rythme pour se rapprocher du groupe qui le précédait.

Fidèle à sa réputation, il s'est montré particulièrement performant sur la durée. Il a dépassé plusieurs pilotes Ducati, d'abord Álex Márquez à mi-course, puis Fabio Di Giannantonio et Marc Márquez. Il a enfin pris la quatrième place à Pedro Acosta à trois tours de l'arrivée.

"La course a été difficile, mais la moto m'apportait un gros avantage et j'arrivais à aller beaucoup plus vite dans les virages rapides. C'est ce qui m'a permis de terminer quatrième", retient le pilote Trackhouse.

"Globalement, notre performance de ce week-end n'a pas été vraiment excellente, il faut qu'on travaille davantage. Si je m'étais battu pour la deuxième ou la troisième place, j'aurais beaucoup plus apprécié les bagarres, mais cela reste une belle lutte."

Ce week-end est le plus solide qu'Ai Ogura ait réalisé depuis la pause estivale du championnat, qui avait été suivi par sa chute à Silverstone puis une blessure à l'entraînement. Ses résultats lui ont permis de repasser au quatrième rang du championnat devant Pedro Acosta.

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