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MotoGP GP des Pays-Bas

Ogura décroche sa première victoire, énorme chute pour Bezzecchi

Ai Ogura s'est imposé au Grand Prix des Pays-Bas de MotoGP devant Raúl Fernández et Jorge Martín, dans une course marquée par de nombreux abandons. Pecco Bagnaia et Pedro Acosta ont été victimes de problèmes techniques, tandis que Marco Bezzecchi a lourdement chuté.

Téha Courbon
Mis à jour:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Ai Ogura, Trackhouse Racing

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Jack Miller, Pramac Racing

Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
9

Comme lors du sprint de la veille, les températures, attendues très élevées, avaient légèrement baissé par rapport au début du week-end pour cette course principale. Il faisait ainsi 30°C dans l'air et 43°C en piste, tandis que le ciel au-dessus du circuit d'Assen se montrait quelque peu menaçant.

C'est de nouveau Jorge Martín qui s'élançait en tête du peloton, devant Ai Ogura et Marco Bezzecchi. Certains pilotes avaient opté pour le pneu tendre à l'arrière, notamment les quatre pilotes Honda ainsi que les frères Márquez. Le reste du plateau était en medium.

Au départ, comme la veille, c'est de nouveau Ai Ogura qui a pris les commandes de la course au premier virage, mais Martín a immédiatement repris son bien. Marco Bezzecchi a, lui, perdu deux positions, notamment dépassé par Marc Márquez.

Raúl Fernández et Ai Ogura se sont livrés à une belle lutte et, alors que l'Espagnol dépassait son coéquipier, Marc Márquez en a profité pour s'emparer provisoirement de la troisième place. Ogura a été le grand perdant de cette passe d'armes, reculant jusqu'au cinquième rang avant d'immédiatement reprendre l'avantage sur Pecco Bagnaia.

Au troisième tour, Marco Bezzecchi a perdu l'avant dans le virage 15 et a lourdement chuté, effectuant plusieurs tonneaux dans les graviers.

 

Conscient, il a été transporté au centre médical, où les premiers examens n'ont pas révélé de blessure, puis à l'hôpital.

Lire aussi :

Devant, Martín avait déjà creusé un écart de sept dixièmes sur Raúl Fernández, qui revenait progressivement. Le pilote Trackhouse comptait lui-même plus de deux secondes d'avance sur Marc Márquez. À ce moment-là, Ogura récupérait provisoirement la troisième place. Pedro Acosta, auteur d'un excellent départ, dépassait les deux Ducati officielles, même si Marc Márquez ne se laissait pas faire.

Au septième tour, Fernández avait déjà recollé à Martín et préparait une première attaque. Au pied du podium, les Ducati officielles étaient à la lutte avec Acosta. L'Espagnol commettait une erreur et laissait passer les deux Desmosedici. La bagarre opposait désormais Marc Márquez à Pecco Bagnaia.

Dans le même temps, l'Italien prenait l'avantage sur son coéquipier avec autorité, tandis que Franco Morbidelli partait à la faute. Les trois Aprilia de tête, dans leur propre monde, comptaient déjà plus de cinq secondes d'avance. Fernández patientait, faute de parvenir à trouver l'ouverture sur Martín.

 

Festival d'abandons

Au 13e tour, Pedro Acosta ralentissait de nouveau. Il semblait touché par une douleur à la main, dégringolant dans la hiérarchie avant d'abandonner. Quelques instants plus tard, c'était au tour de Pecco Bagnaia de rencontrer un problème sur sa Ducati et de se retirer de la course. Au même moment, Toprak Razgatlioglu abandonnait lui aussi.

Raúl Fernández trouvait enfin l'ouverture sur Jorge Martín, et Ai Ogura en profitait également pour dépasser l'Espagnol. Après ces nombreux abandons, le top 10 au 19e tour se composait de Fernández, Ogura, Martín, Marc Márquez, Di Giannantonio, Álex Márquez, Bastianini, Quartararo, Binder et Rins.

Les deux Aprilia Trackhouse avaient déjà creusé un écart sur Jorge Martín. Derrière, Fabio Di Giannantonio mettait la pression sur Marc Márquez dans la lutte pour la quatrième place.

À six tours de l'arrivée, Ogura prenait l'ascendant sur son coéquipier et n'était plus qu'à quelques tours de sa première victoire en MotoGP. Derrière, Di Giannantonio tentait de déborder Marc Márquez, mais l'Espagnol résistait. Les deux pilotes coupaient la dernière chicane, obligeant Márquez à céder une position à son frère Álex. L'incident était placé sous enquête par la direction de course.

 

Enea Bastianini revenait à son tour sur Marc Márquez. Les deux pilotes se livraient une belle bataille, finalement remportée par l'Espagnol. Dans le même temps, Di Giannantonio écopait d'un long-lap pour son incident avec Márquez. Après avoir purgé sa pénalité, l'Italien ressortait justement entre Bastianini et Márquez.

Di Giannantonio repartait immédiatement à l'attaque. En sortant largement les coudes, il prenait d'abord le meilleur sur Marc Márquez, avant de faire de même quelques virages plus tard face à son frère pour s'emparer de la quatrième place.

Devant, Ai Ogura franchissait finalement la ligne d'arrivée en vainqueur, décrochant son premier succès en MotoGP dès sa deuxième saison dans la catégorie. Il devenait également le premier pilote japonais à s'imposer dans la catégorie reine depuis Makoto Tamada au GP du Japon 2004. Grâce à sa deuxième place, Raúl Fernández offrait un nouveau doublé à Trackhouse, tandis que Jorge Martín complétait le podium.

Initialement sixième, Marc Marquez a perdu une position pour avoir dépassé les limites au virage 13 de piste dans le dernier tour. 

Lire aussi :

Netherlands Grand Prix des Pays-Bas - Course

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points
1 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 26

40'21.905

       25
2 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 26

+2.004

40'23.909

 2.004     20
3 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 26

+3.512

40'25.417

 1.508     16
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 26

+9.315

40'31.220

 5.803     13
5 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 26

+10.140

40'32.045

 0.825     11
6 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 26

+10.388

40'32.293

 0.248     10
7 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 26

+10.288

40'32.193

       9
8 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 26

+19.039

40'40.944

 8.751     8
9 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 26

+19.383

40'41.288

 0.344     7
10 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 26

+20.302

40'42.207

 0.919     6
11 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 26

+20.669

40'42.574

 0.367     5
12 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 26

+37.244

40'59.149

 16.575     4
13 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 26

+36.755

40'58.660

       3
14 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 26

+38.127

41'00.032

 1.372     2
15 Spain A. Fernández Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 26

+1'00.826

41'22.731

 22.699     1
16 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 25

+1 Tour

41'32.928

 1 Tour      
dnf Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 15

+11 Tours

24'01.045

 10 Tours   Abandon  
dnf Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 13

+13 Tours

20'37.701

 2 Tours   Abandon  
dnf Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 13

+13 Tours

20'52.183

 14.482   Abandon  
dnf Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 9

+17 Tours

14'28.367

 4 Tours   Accident  
dnf Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 1

+25 Tours

2'52.151

 8 Tours   Accident / injury  
dnf Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 0

+26 Tours

58.622

 1 Tour   Accident  
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