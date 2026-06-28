Ogura décroche sa première victoire, énorme chute pour Bezzecchi

Comme lors du sprint de la veille, les températures, attendues très élevées, avaient légèrement baissé par rapport au début du week-end pour cette course principale. Il faisait ainsi 30°C dans l'air et 43°C en piste, tandis que le ciel au-dessus du circuit d'Assen se montrait quelque peu menaçant.

C'est de nouveau Jorge Martín qui s'élançait en tête du peloton, devant Ai Ogura et Marco Bezzecchi. Certains pilotes avaient opté pour le pneu tendre à l'arrière, notamment les quatre pilotes Honda ainsi que les frères Márquez. Le reste du plateau était en medium.

Au départ, comme la veille, c'est de nouveau Ai Ogura qui a pris les commandes de la course au premier virage, mais Martín a immédiatement repris son bien. Marco Bezzecchi a, lui, perdu deux positions, notamment dépassé par Marc Márquez.

Raúl Fernández et Ai Ogura se sont livrés à une belle lutte et, alors que l'Espagnol dépassait son coéquipier, Marc Márquez en a profité pour s'emparer provisoirement de la troisième place. Ogura a été le grand perdant de cette passe d'armes, reculant jusqu'au cinquième rang avant d'immédiatement reprendre l'avantage sur Pecco Bagnaia.

Au troisième tour, Marco Bezzecchi a perdu l'avant dans le virage 15 et a lourdement chuté, effectuant plusieurs tonneaux dans les graviers.

Conscient, il a été transporté au centre médical, où les premiers examens n'ont pas révélé de blessure, puis à l'hôpital.

Devant, Martín avait déjà creusé un écart de sept dixièmes sur Raúl Fernández, qui revenait progressivement. Le pilote Trackhouse comptait lui-même plus de deux secondes d'avance sur Marc Márquez. À ce moment-là, Ogura récupérait provisoirement la troisième place. Pedro Acosta, auteur d'un excellent départ, dépassait les deux Ducati officielles, même si Marc Márquez ne se laissait pas faire.

Au septième tour, Fernández avait déjà recollé à Martín et préparait une première attaque. Au pied du podium, les Ducati officielles étaient à la lutte avec Acosta. L'Espagnol commettait une erreur et laissait passer les deux Desmosedici. La bagarre opposait désormais Marc Márquez à Pecco Bagnaia.

Dans le même temps, l'Italien prenait l'avantage sur son coéquipier avec autorité, tandis que Franco Morbidelli partait à la faute. Les trois Aprilia de tête, dans leur propre monde, comptaient déjà plus de cinq secondes d'avance. Fernández patientait, faute de parvenir à trouver l'ouverture sur Martín.

Festival d'abandons

Au 13e tour, Pedro Acosta ralentissait de nouveau. Il semblait touché par une douleur à la main, dégringolant dans la hiérarchie avant d'abandonner. Quelques instants plus tard, c'était au tour de Pecco Bagnaia de rencontrer un problème sur sa Ducati et de se retirer de la course. Au même moment, Toprak Razgatlioglu abandonnait lui aussi.

Raúl Fernández trouvait enfin l'ouverture sur Jorge Martín, et Ai Ogura en profitait également pour dépasser l'Espagnol. Après ces nombreux abandons, le top 10 au 19e tour se composait de Fernández, Ogura, Martín, Marc Márquez, Di Giannantonio, Álex Márquez, Bastianini, Quartararo, Binder et Rins.

Les deux Aprilia Trackhouse avaient déjà creusé un écart sur Jorge Martín. Derrière, Fabio Di Giannantonio mettait la pression sur Marc Márquez dans la lutte pour la quatrième place.

À six tours de l'arrivée, Ogura prenait l'ascendant sur son coéquipier et n'était plus qu'à quelques tours de sa première victoire en MotoGP. Derrière, Di Giannantonio tentait de déborder Marc Márquez, mais l'Espagnol résistait. Les deux pilotes coupaient la dernière chicane, obligeant Márquez à céder une position à son frère Álex. L'incident était placé sous enquête par la direction de course.

Enea Bastianini revenait à son tour sur Marc Márquez. Les deux pilotes se livraient une belle bataille, finalement remportée par l'Espagnol. Dans le même temps, Di Giannantonio écopait d'un long-lap pour son incident avec Márquez. Après avoir purgé sa pénalité, l'Italien ressortait justement entre Bastianini et Márquez.

Di Giannantonio repartait immédiatement à l'attaque. En sortant largement les coudes, il prenait d'abord le meilleur sur Marc Márquez, avant de faire de même quelques virages plus tard face à son frère pour s'emparer de la quatrième place.

Devant, Ai Ogura franchissait finalement la ligne d'arrivée en vainqueur, décrochant son premier succès en MotoGP dès sa deuxième saison dans la catégorie. Il devenait également le premier pilote japonais à s'imposer dans la catégorie reine depuis Makoto Tamada au GP du Japon 2004. Grâce à sa deuxième place, Raúl Fernández offrait un nouveau doublé à Trackhouse, tandis que Jorge Martín complétait le podium.

Initialement sixième, Marc Marquez a perdu une position pour avoir dépassé les limites au virage 13 de piste dans le dernier tour.