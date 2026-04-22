Ogura s'échappe vers Yamaha : les dessous d'une cruelle leçon pour Honda

On attend toujours la résolution des négociations entre le promoteur du MotoGP et les constructeurs, mais on sait aussi que celle-ci devrait déboucher sur une série d'annonces d'accords entre équipes et pilotes, dont beaucoup sont déjà actés pour 2027. Parmi eux, le transfert d'Ai Ogura chez Yamaha, révélé il y a quelques jours par Motorsport.com.

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Ce changement d'équipe de la part du pilote japonais surprend à tous points de vue. Tout le paddock pensait en effet qu'il resterait chez Trackhouse, formation qui avait misé sur lui avant son titre en Moto2 et qui lui permet aujourd'hui de piloter une Aprilia, moto leader du championnat.

Il y a encore à peine plus d'un mois, son avenir au sein de l'équipe de Justin Marks était quasiment scellé. Les deux parties étaient d'accord pour poursuivre leur relation et Aprilia, par la voix de Massimo Rivola, avait également approuvé ce choix.

Cependant, Yamaha a brillamment joué ses cartes afin d'attirer celui qui est considéré comme l'un des pilotes les plus prometteurs de la grille et de faire de lui son premier pilote d'usine japonais. La rapidité et la détermination dont a fait preuve le constructeur d'Iwata pour s'octroyer ses services ont provoqué un revirement soudain de la situation en marge du GP des Amériques, face auquel l'équipe Trackhouse est restée impuissante.

Ai Ogura dispute sa deuxième année dans la catégorie MotoGP, recruté courant 2024 alors qu'il était en route vers le titre en Moto2. Il a confirmé son talent et apparaît comme une valeur sûre pour l'avenir. Ses performances ont joué en sa faveur, tout comme le contexte actuel entourant le marché des pilotes.

Ai Ogura deviendra pilote officiel Yamaha en 2027. Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Une fois Jorge Martín choisi (nouvelle elle aussi en attente d'officialisation, pour les raisons déjà évoquées), Yamaha a rencontré plusieurs candidats afin de lui trouver un coéquipier. Parmi eux ont figuré les pilotes Moto2 David Alonso et Dani Holgado ainsi que Luca Marini, aujourd'hui chez Honda.

Les deux premiers ont opté respectivement pour Honda et pour Ducati (via l'équipe Gresini). Quant à Marini, ses 29 ans ont joué contre lui face aux 25 ans d'Ogura, et il se retrouve à présent dans l'obligation de se débrouiller pour trouver une place parmi les rares encore disponibles.

Pourquoi Honda n'a pas réussi à garder Ogura

Le choix d'Ai Ogura est par ailleurs un véritable camouflet pour Honda. Il ne faut pas oublier en effet que le pilote japonais a été formé dans les programmes juniors chapeautés par la marque de Tokyo et que c'est elle qui l'a ensuite fait entrer en Moto3, puis en Moto2.

À présent, c'est Yamaha qui récolte les fruits de cet investissement fait par son concurrent sur l'un des très rares pilotes japonais de haut niveau de cette génération. Et ce qui rend le choix d'Ogura de courir pour Yamaha encore plus rude pour Honda, ce sont les raisons qui l'ont poussé à quitter son premier constructeur lors de sa dernière année en Moto2.

Les relations entre Hiroshi Aoyama et Ai Ogura n'étaient pas les meilleures. Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Dès 2022, Ogura avait en effet refusé une offre de la part de Honda pour intégrer la catégorie reine la saison suivante avec l'équipe LCR, préférant alors rester en Moto2. Un choix aux conséquences lourdes car, après avoir maintenu Takaaki Nakagami à son poste, cela a fini par entraîner la promotion de Somkiat Chantra en 2025 et, le Thaïlandais n'ayant pas été à la hauteur des attentes, la fin de l'alliance entre Honda et Idemitsu pour financer cette moto.

L'élément déclencheur de cette rupture entre Ogura et Honda a été la tension apparue entre le pilote et Hiroshi Aoyama, à la tête des équipes Honda dans les petites catégories. Même l'amitié qui lie le père d'Ai Ogura et l'ancien pilote japonais n'a pas réussi à apaiser ces désaccords, au point que le pilote a signé avec le team MT Helmets MSI pour 2024. Un an après cette rupture, il gagnait le titre Moto2 avec sa nouvelle équipe et sa promotion en MotoGP avec Trackhouse était déjà assurée, défendue bec et ongle par Davide Brivio.

"Ai ne s'entendait plus avec Aoyama et il m'avait demandé de l'aider à trouver une équipe", avait admis à l'époque son manager Jordi Pons à Motorsport.com. Et cette situation a laissé des traces, toujours perceptibles aujourd'hui.

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"Ce qui s'est passé avec Ogura reflète beaucoup de choses que Honda doit résoudre", affirme ainsi une source du HRC à Motorsport.com. "Aoyama fait de son mieux, mais il a ses limites."

De ce point de vue, la déconnexion paraît immense entre les dirigeants japonais et les responsables intermédiaires, majoritairement européens, qui gèrent et supervisent les opérations au sein des équipes.

Alors que le dernier titre de Honda remonte à 2019, avec Márquez en MotoGP, une source très au fait des opérations et de la stratégie quotidienne chez Honda, souligne auprès de Motorsport.com : "Ce n'est pas que les choses fonctionnaient différemment à l'époque, mais plutôt que Marc Márquez éclipsait tout."

Depuis ce dernier sacre du HRC, les constructeurs européens ont pris l'avantage sur leurs adversaires japonais, qui avaient pourtant historiquement dominé le championnat. Honda a beau avoir initié une progression qui lui a permis de se démarquer de Yamaha l'an dernier, l'écart avec les trois autres marques reste net.

De plus, la direction de Honda évolue dans un écosystème pratiquement hermétique et cette situation favorise des situations pouvant mener à des "trahisons" comme celle subie de la part d'Ai Ogura. Une leçon très amère pour la marque à l'aile dorée.