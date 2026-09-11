Trackhouse explique le nouveau forfait d'Ogura et l'absence de Savadori

Ai Ogura manque son deuxième week-end de course consécutif. Le pilote Trackhouse s'est fracturé le pouce en chutant en motocross au Japon durant la pause après le GP de Grande-Bretagne, et il a été opéré juste avant le GP d'Aragón. Son équipe espérait son retour à Misano, mais les médecins ont préféré allonger la durée de sa convalescence.

"On pensait qu'il pourrait être ici", a déclaré Davide Brivio, le team principal de Trackhouse, au site officiel du MotoGP. "Tout se passe bien dans sa convalescence mais lors de son dernier examen, avant de prendre l'avion pour Misano, l'équipe médicale a suggéré de prendre un peu plus de temps."

"L'expérience a montré à tout le monde qu'il vaut mieux que le pilote récupère totalement. On a décidé de renoncer à cette course parce que c'est assez exigeant au niveau de sa blessure, c'est sur la main gauche et il y a beaucoup de changements de direction sur la gauche, donc ça aurait probablement été sollicité. Une chute aurait pu compliquer la situation encore plus. On prend une semaine de plus."

Brivio pense qu'Ogura pourra rouler au Red Bull Ring dans une semaine, sur un circuit moins exigeant pour sa main blessée : "Le but est d'être en Autriche, sur un circuit qui devrait être moins exigeant. Ça tourne à droite, on a des freinages en ligne. On a décidé de suivre les conseils de l'équipe médicale, ce qui est intelligent. C'est toujours dur, c'est dur à accepter mais c'est comme ça. L'important, c'est qu'il récupère totalement. On va se rendre en Asie, où de bons résultats seront possibles s'il est en forme."

Lorenzo Savadori n'a pas été appelé pour le GP de Saint-Marin. Photo de: Stephen Blackberry / NurPhoto via Getty Images

Lorenzo Savadori, le pilote d'essais d'Aprilia, avait remplacé Ogura au GP d'Aragón, mais cela n'est pas possible ce week-end. L'Italien est pourtant en piste ce vendredi, mais sur la moto de la saison prochaine à Barcelone, et il aurait dû entamer le GP de Saint-Marin en cours de route, avec la difficulté de changer de machine et de pneus d'un jour à l'autre. Brivio estime que cela n'en valait pas la peine.

"Il teste la 850cc, hier et aujourd'hui, à Barcelone. Il est venu en Aragón, et ce n'était pas très facile de passer des pneus Michelin aux Pirelli. Ce sont des pneus différents, comme Pol Espargaró l'a expliqué. Ça prend tout le week-end de se réadapter à ces pneus."

"Comme vous pouvez l'imaginer, il ne serait arrivé que le samedi matin ici, en passant d'un pneu à l'autre. Malheureusement, on n'a pas d'autre solution avec Ai [forfait] à la dernière minute et Savadori occupé à tester des pneus. C'est comme ça et on n'a pas pu le remplacer."