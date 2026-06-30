Ogura, "un des meilleurs pilotes" avec qui Brivio a travaillé

S'il est l'une des personnalités les plus respectées du paddock MotoGP, c'est entre autres car Davide Brivio possède une expérience particulièrement riche, bâtie dans des rôles de management pour plusieurs constructeurs. Celui qui a évolué dans les hautes sphères de Yamaha, Suzuki et même Alpine en F1, qui a côtoyé Noriyuki Haga, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo ou encore Joan Mir, est aussi perçu comme un visionnaire, capable de détecter des pilotes dotés d'un potentiel hors normes.

C'est ce qu'il a fait en repérant Ai Ogura et en militant pour le faire monter en MotoGP. Le voir remporter sa première victoire au bout d'un an et demi dans la catégorie est donc une joie profonde pour le team principal de l'équipe Trackhouse, pas peu fier d'avoir visé juste en misant sur ce pilote aussi discret que talentueux.

"Je suis très heureux pour lui, et aussi pour Trackhouse", a expliqué l'Italien au micro du site officiel du MotoGP, "parce que, tous ensemble, nous avons relevé ce challenge et fait confiance à son talent, à son potentiel. Nous avons décidé d'y aller, de l'aider à apprendre l'année dernière, de faire sa première expérience en tant que rookie. Et maintenant, cela paye. C'est un grand talent et nous essayons juste de lui donner les moyens de l'exprimer."

En rencontrant la presse internationale après avoir fêté le succès d'Ogura, dimanche à Assen, Brivio n'a pu s'empêcher de rappeler que ce choix, qu'il a défendu ardemment, avait pu surprendre la critiqué à l'époque.

"Je pense que vous vous souvenez tous du moment où Trackhouse a décidé d'embaucher Ai : certains s'interrogeaient. Mais il a un grand potentiel, c'est certain", a-t-il souligné, allant même jusqu'à installer le Japonais dans son panthéon personnel : "Franchement, Ai est l'un des meilleurs pilotes avec lesquels j'ai jamais travaillé. Il y en a quelques-uns, mais il fait assurément partie des pilotes que je garderai en mémoire pendant longtemps."

Ai Ogura a décroché à Assen sa première victoire MotoGP, à 25 ans. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Ai Ogura est parfois perçu comme une énigme par les journalistes et les fans ne parvenant pas toujours à percer ses émotions. Homme de peu de mots, sa personnalité détonne dans un environnement qui met de plus en plus en avant l'image et la capacité à divertir les foules. Pourtant, en piste, il emmène tout le monde avec lui tant il est capable de performances bluffantes, en particulier lorsqu'il dépose ses adversaires les uns après les autres une fois les gommes usées en course.

Sa victoire de dimanche n'étonne personne, mais lui permet d'accéder à une notoriété d'un nouvel ordre. Pour Davide Brivio, c'est une étape dans l'évolution d'un pilote qui a de véritables atouts. "Je suis très heureux pour Ai parce qu'il investit vraiment beaucoup d'efforts. C'est un garçon très intelligent, il apprend toujours et il essaye de comprendre, il avance pas à pas", a expliqué l'Italien.

"Durant cette période que j'ai passée à ses côtés, il a toujours été très intelligent. Il a essayé de comprendre, d'apprendre, il a utilisé son expérience petit à petit. Je ne l'ai jamais vu reculer. Il a eu des blessures l'année dernière et, parfois, à son retour de blessure, il a fallu en quelque sorte repartir un peu en arrière, mais c'est simplement parce que son approche est comme ça."

"Il n'est pas explosif, il avance pas à pas, en utilisant ce qu'il a appris et l'expérience qu'il a acquise. Pour moi, c'est fantastique. C'est vraiment appréciable de travailler avec lui. Je suis très heureux qu'il parvienne à montrer son potentiel."

"Et je suis ravi aussi parce qu'il est japonais", a ajouté Davide Brivio, alors qu'Ai Ogura ramène le Japon à la victoire en MotoGP après 22 ans d'absence. "Je pense qu'il touche tous les Asiatiques. On sait qu'il y a beaucoup de gamins, notamment dans l'Asian Talent Cup, qui rêvent de devenir pilotes MotoGP. Je pense qu'Ai peut être une inspiration pour beaucoup d'eux, alors nous sommes fiers de faire partie de cela."

Un potentiel désormais mieux exploité

Le team principal de Trackhouse Racing sait pertinemment également que la qualité atteinte par l'Aprilia contribue à la hausse des performances de son pilote, aujourd'hui quatrième du championnat. "Il utilise brillamment tout son potentiel", a-t-il souligné, alors que l'an dernier, le meilleur Grand Prix d'Ogura avait été le premier de la saison, avec la quatrième place du sprint et la cinquième de la course principale.

"Nous avons un très bon package technique et je pense qu'il est intelligent, il a essayé de l'exploiter au maximum. Tout comme Raúl [Fernández], car ils ont été très proches en termes de performances. Raúl a gagné [samedi], Ai a gagné [dimanche], alors on peut vraiment dire qu'ils sont tous les deux à un bon niveau, avec un bon package technique."

"Ils ont tous les deux grandi, d'une manière différente. Je pense que Raúl est capable à présent d'exprimer son talent, il en est plus conscient. Et Ai gagne en expérience, il apprend petit à petit. En empruntant deux voies différentes, tous les deux ont exploité leur talent et leur grand potentiel", a conclu Davide Brivio.