Ai Ogura paie sa fougue : "Mon approche n'était pas vraiment la bonne"

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Publié:
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Ai Ogura affichait des objectifs modestes en arrivant à Silverstone, un circuit qui lui a peu réussi par le passé. Le Japonais a finalement profité de l'excellent niveau de l'Aprilia sur ce circuit, mais a gâché ses chances en course principale.

Samedi, Ogura a signé le troisième temps en qualifications et a passé l'intégralité du sprint à la deuxième place, sans pouvoir inquiéter Jorge Martín, qui a mieux géré son pneu arrière.

"Je pense qu'on savait tous que le tendre allait se dégrader à l'arrière, mais pas à ce point", expliquait Ogura face à la presse internationale, dont Motorsport.com, après le sprint. "C'était inattendu, mais Jorge a très bien géré le pneu et j'ai eu plus de dégradation que lui. C'était impossible de faire la même chose pour moi. Mais la deuxième place est bonne, donc je suis content." 

Ogura pouvait viser un nouveau podium en course principale mais il a perdu du temps dès le départ. Il a tenté de suivre le rythme de Raúl Fernández et Jorge Martín en arrivant au premier virage, et comme le champion du monde 2024, il n'a pas freiné suffisamment fort, ce qui a maintenu son holeshot device en position basse.

"Je me suis calé sur eux et j'ai oublié de freiner assez fort pour débloquer le variateur de hauteur arrière", a confirmé Ogura. "J'ai perdu quelques places, mais rien d'effrayant, c'est juste que je ne pouvais pas prendre autant d'angle que d'habitude."

Ai Ogura n'a pas vécu la course qu'il espérait à Silverstone.

Ai Ogura n'a pas vécu la course qu'il espérait à Silverstone.

Photo de: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Ogura n'était que cinquième après le premier tour, et il a été doublé par Pedro Acosta et Álex Márquez à la fin de la deuxième boucle. Il a gardé la septième place dans le premier tiers de la course, avant de tomber.

"La chute, c'est juste une petite erreur", a-t-il détaillé auprès du site officiel du championnat. "Un peu plus d'angle avec la même vitesse, j'ai perdu l'avant et je suis tombé. C'est dommage de faire ce genre d'erreur, mais, après un mauvais départ, j'attaquais pour récupérer ma place."

"C'est assez difficile. Je n'étais pas assez rapide à ce moment de la course et j'ai attaqué au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce n'est pas bon."

 

Ai Ogura n'avait gagné aucune place dans les premiers tours, mais il est surtout un spécialiste des fins d'épreuve. Il estime cependant qu'il aurait eu du mal à réintégrer le top 3 "Je pense que c'était très difficile [de revenir jusqu'au podium]. Après ma chute, j'ai regardé la course : Álex avait un très bon rythme, il remontait et ils avaient un bon rythme."

"Cette fois, Raúl a été très fort", a souligné Ogura. "Quand j'ai vu ses données après le warm-up, je voyais que c'était sa journée. Je voulais finir troisième ou quatrième. Je n'étais pas assez bon."

Ai Ogura a suivi la fin de la course depuis son garage.

Ai Ogura a suivi la fin de la course depuis son garage.

Photo de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Ai Ogura n'a inscrit que les neuf points du sprint à Silverstone, ce qui lui fait perdre la deuxième place du championnat au profit de Marco Bezzecchi. Le week-end en Angleterre a été son deuxième moins bon de l'année en termes de points, après celui d'Austin, où un problème technique l'avait stoppé le dimanche.

"Dans l'ensemble, je pense que le week-end a été bon", a relevé Ogura, néanmoins déçu d'avoir été trop brouillon dimanche : "Je ne suis pas vraiment content de moi, mon approche de la course n'était pas vraiment la bonne."

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