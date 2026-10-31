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MotoGP GP de Malaisie

Ogura répond aux soupçons de consigne d'équipe après son duel avec Márquez

Le duel entre Ai Ogura et Marc Márquez a été l'un des faits marquants du sprint disputé samedi à Sepang.

Rachit Thukral

Publié: 31 oct. 2026, 13:50

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Photo de : Asif Zubairi / Motorsport Network

Ai Ogura est revenu sur son duel intense avec Marc Márquez lors du sprint du Grand Prix de Malaisie, tout en démentant avoir reçu la moindre consigne de la part d'Aprilia.

Le pilote Trackhouse a pris un excellent départ depuis la quatrième place sur la grille, dépassant Pedro Acosta et Márquez pour s'emparer de la deuxième position. Mais alors que les leaders freinaient à l'approche du premier virage, très serré, Ogura a élargi sa trajectoire, permettant à Márquez de revenir à sa hauteur.

Les deux hommes se sont touchés dans la deuxième partie du virage, puis une nouvelle fois à l'approche du virage 2. Lors de ce deuxième contact, Márquez a dû ralentir, perdant une position au profit d'Acosta, futur vainqueur de la course.

Plus tard dans l'épreuve, Ogura et Márquez se sont de nouveau livrés à une lutte serrée pour la deuxième place, échangeant leurs positions à plusieurs reprises avant que le pilote Ducati ne parvienne à prendre définitivement l'avantage.

Après avoir mené une bonne partie du sprint, Ogura a finalement dû se contenter de la quatrième place, manquant le podium au profit de Marco Bezzecchi, pilote de l'équipe officielle Aprilia.

"J'ai gagné quelques positions au départ. Il y a eu un petit duel avec Marc", a-t-il raconté. "Nous sommes arrivés côte à côte dans le même virage à plusieurs reprises. Je devais défendre ma position. Je savais qu'il avait un meilleur rythme que moi et qu'il voulait me dépasser. Nous sommes arrivés dans le virage de cette manière plusieurs fois. Bien sûr, j'ai essayé de défendre ma position. C'était un peu mouvementé, mais il a fini par me battre."

Ogura a hérité de la tête de la course au troisième tour, après la chute du poleman Álex Márquez au virage 14. Le Japonais a d'abord réussi à conserver la première place, mais il a subi une pression de plus en plus forte dans les derniers tours, alors qu'une pluie légère s'abattait par intermittence sur certaines portions du circuit.

Le pilote nippon a reconnu qu'il n'avait pas le rythme nécessaire dans ces conditions pour décrocher une victoire au sprint et ajouter un nouveau succès à son premier triomphe en Grand Prix, obtenu à Assen.

"Quand la pluie a commencé à tomber, j'ai mené pendant quelques tours", a-t-il expliqué. "J'étais surpris que Pedro ne me dépasse pas. Je me suis dit : 'Mon rythme est peut-être plutôt correct'. J'ai continué, mais à la fin, ils étaient beaucoup plus rapides et moi, j'étais plus lent."

"Mon rythme était comme bloqué. Je n'avais personne devant moi comme référence. Je faisais mes tours seul et mon rythme stagnait. Les trois pilotes derrière moi étaient tout simplement plus rapides et ils m'ont tous dépassé. C'est difficile de gérer ce genre de situation."

Aucune consigne d'équipe

Après le sprint, Márquez a expliqué qu'il savait qu'Ogura lui opposerait une forte résistance dans la lutte pour la deuxième place, alors que Bezzecchi évoluait juste derrière eux, en quatrième position.

Si Márquez n'a pas laissé entendre qu'Ogura cherchait volontairement à le ralentir, il a estimé que le pilote Trackhouse aurait risqué de perdre sa place sur le podium au profit de Bezzecchi s'il avait cédé la troisième position.

"Quand j'ai vu que j'étais troisième, que Bezzecchi était quatrième et qu'Ai était deuxième, j'ai compris que ce serait difficile", a déclaré Márquez. "Parce que le paddock est petit et je sais que si je le dépassais, il perdrait sa place sur le podium, car il ne pouvait pas s'intercaler entre Bezzecchi et moi."

Interrogé sur une éventuelle consigne d'Aprilia lui demandant de soutenir Bezzecchi dans sa lutte pour le titre, Ogura a répondu par un simple "non".

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