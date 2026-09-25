Ai Ogura dans le coup dès son retour : "Une surprise totale"

Un mois et demi après son dernier départ, Ai Ogura a impressionné pour son retour à la compétition au Red Bull Ring. Le pilote Trackhouse avait dû faire l'impasse sur les déplacements en Aragón et à Misano en raison d'une fracture au niveau du pouce de la main gauche et il n'a pas ressenti de gêne particulière, ce qui s'est traduit dans ses résultats.

Qualifié à une solide cinquième place, Ogura a pris la quatrième position des deux courses. Il a même pointé au troisième rang au début de l'épreuve principale, avant d'être doublé par Pedro Acosta et Marc Márquez, puis de profiter des soucis de freins de ce dernier.

Ogura pouvait-il espérer un si bon retour ? "Je n'arrête pas de dire non, depuis vendredi !", reconnaissait-il auprès du site officiel du MotoGP après la course. "Ce week-end est une surprise totale, positivement. J'ai fini quatrième des deux courses, j'ai eu de bonnes qualifications, je ne suis pas tombé, donc je suis super content du week-end."

"Pour moi, le plus important est qu'on était beaucoup plus proches des leaders", a-t-il ajouté. "J'ai pris un bon départ et j'ai tout le temps été dans la lutte. Je suis content d'avoir ce genre de course dès mon retour de blessure. C'était un bon week-end, donc je me concentre sur le prochain."

Les patrons de Trackhouse ont été impressionnés de retrouver un pilote immédiatement dans le coup. "Je crois qu'il a surpris tout le monde", confiait Davide Brivio, le team principal de l'équipe américaine, pendant le week-end. "Connaissant un peu Ai, nous pensions qu'il allait prendre le temps qu'il faut pour retrouver la vitesse et ses sensations, mais il a surpris tout le monde. Il s'est montré très prudent dans les EL1, et ensuite il était déjà troisième des Essais, c'est un bon indicateur."

Retour réussi pour Ai Ogura au GP d'Autriche. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Après la course, Francesco Guidotti évoquait un week-end "inattendu" au micro de Sky Sport, qui diffuse le championnat en Italie. "Lui non plus ne s'attendait pas à un retour comme celui-ci mais c'est clairement bienvenu", se réjouissait le team manager. "Il s'est tout de suite bien senti avec la moto, sa main ne lui a jamais fait mal, elle ne l'a jamais gêné plus que ça, donc il s'est concentré sur le pilotage et la mise au point."

"Il a fait une grande journée de vendredi, puis samedi la deuxième ligne était l'objectif minimal car la première ligne aurait été mieux, mais il faut toujours prendre en compte son état. Ça faisait un mois qu'il n'avait pas piloté et il a fait quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, deux quatrièmes places en sprint et en course longue, à un cheveu du podium aujourd'hui : je dirais que nous devons absolument être satisfaits."

Aucune gêne sur la moto

Plus que le résultat brut, Ai Ogura s'est félicité de ne pas avoir ressenti la moindre gêne sur la moto, tout en restant confiant que le tracé du Red Bull Ring lui a facilité la tâche.

"Le plus important ce week-end, c'est que je n'ai pas eu de problème avec ma blessure à la main après autant de semaines loin de la moto", a-t-il souligné face à la presse écrite. "Vendredi matin, c'était évidemment un peu bizarre, mais après, les sensations étaient normales, comme avant. C'était un bon week-end, j'ai eu de bonnes séances."

"J'ai de la chance d'être revenu sur cette piste, elle n'est pas très compliquée", a-t-il reconnu. "On freine, on tourne et on accélère, c'est assez simple. Je pense que ça m'a beaucoup aidé."

Ai Ogura n'a pas été gêné sur sa moto. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Après ce retour réussi, Ogura a de quoi nourrir de grands espoirs pour sa course à domicile à Motegi, mais il préfère rester prudent : "Je veux que les Japonais prennent du plaisir en regardant la course. Je vais faire de mon mieux mais je ne sais pas comment le week-end va se dérouler. Mon travail, c'est de faire le maximum, toujours, et si les gens apprécient mon pilotage, je suis également content, donc on verra."

"Je ne veux pas me mettre la moindre pression, donc je reste calme", a-t-il résumé avec son flegme habituel.

Avec Léna Buffa