Ogura vainqueur malgré une frayeur : "J'étais très inquiet pour ma moto"

Le Japon attendait ça depuis plus de 20 ans, depuis le succès de Makoto Tamada à domicile en 2004. Ai Ogura a permis à son pays de retrouver la victoire à Assen, au terme d'une course où rien ne lui a été épargné.

Comme lors du sprint, Ogura a pris le meilleur envol depuis la deuxième place et il a viré en tête, mais Jorge Martín a vite repris l'avantage. Raúl Fernández a également doublé son coéquipier avant la fin du premier tour.

En voulant repasser devant dès l'entame de la deuxième boucle, Ogura a perdu du temps, permettant à Marc Márquez, Marco Bezzecchi puis Pecco Bagnaia de le dépasser. Il n'était alors que sixième mais il a vite profité de la chute de Bezzecchi et doublé Bagnaia à la dernière chicane dans la foulée. Ogura a réalisé un dépassement sur Márquez au même endroit au cinquième tour.

Revenu au troisième rang, Ogura s'est rapproché de Martín et Fernández en tête... avant de perdre le contact en raison d'un holeshot device resté enclenché à l'arrière. Une fois le problème résolu, il a fondu sur les deux leaders. Il s'est défait de Martín au 18e des 26 tours au programme, puis de Fernández deux boucles plus tard. Il a alors creusé l'écart pour s'offrir sa première victoire.

Resté fidèle à son flegme habituel, Ogura n'a pas véritablement fendu l'armure après l'arrivée, mais a reconnu une forte émotion. "C'est très proche de remporter un championnat, peut-être mieux, je ne sais pas", a déclaré Ogura au site officiel du championnat. "Je suis très, très heureux. Je tiens juste à remercier tout le monde, tous les Japonais, toute l'équipe Trackhouse. Je n'ai pas grand-chose à dire, c'est juste bien."

"Je suis juste content", a-t-il ajouté en conférence de presse. "Tamada-san, c'était il y a longtemps. J'étais juste super content après avoir franchi la ligne d'arrivée. Après avoir fini trois fois d'affilée à la deuxième place, je l'ai enfin fait."

"La course a été très dure mais le rythme était incroyable et les dépassements ont été bons. C'était bien. J'espère que tous les supporters japonais ont aimé la course."

Une course mouvementée

Samedi, Ai Ogura confiait qu'il aurait de grosses chances de victoire à condition de ne pas perdre des places dans les premiers tours. Sa lutte avec Raúl Fernández l'a pourtant fait dégringoler à la sixième place pendant quelques virages : "Dans les premiers tours, je n'attendais pas une si grosse bagarre avec Raúl, j'ai perdu des places et du temps. J'étais fort après."

Ogura a en effet pu aisément remonter sur les leaders, avant sa frayeur sur le holeshot device : "J'étais très inquiet pour ma moto à ce moment-là. On avait 26 tours mais j'ai eu ce problème juste une fois, je ne savais pas vraiment pourquoi. La moto est redevenue normale ensuite."

"J'ai activé le variateur de hauteur à la sortie de la dernière chicane et on le débloque au premier virage", a-t-il détaillé. "Il s'est encore activé entre les virages 1 et 3. J'ai probablement touché un bouton, je pense que c'était une erreur de ma part. C'était effrayant mais je n'ai pas perdu trop de temps donc ça va."

Ai Ogura a remporté sa première course en MotoGP à Assen. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ogura ne s'est pas précipité pour revenir sur les deux leaders : "Je voyais leur situation. Je savais que mon rythme était légèrement meilleur que le leur donc je n'étais pas pressé. Je faisais juste ma course, je laissais l'écart grandir. Ce n'était pas agréable parce que j'ai senti que c'était super long pendant quatre ou cinq tours, mais je pense que j'ai bien géré, donc c'est bien."

Et même s'il n'a pas laissé transparaître son émotion face aux médias, Ai Ogura a bel et bien vécu une journée mémorable : "Pour moi, gagner à Assen rend ça encore plus spécial parce que c'est l'un de mes circuits préférés. J'ai aussi gagné la course en Moto2. Je suis super content d'avoir roulé devant les supporters ici. Quand j'ai passé la ligne, la satisfaction était immense."