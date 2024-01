Oliveira aura l'Aprilia 2024, Fernández devra patienter

Nouvelle venue en MotoGP, l'équipe Trackhouse se prépare en un temps record en succédant au team satellite d'Aprilia qu'était RNF. Samedi à Los Angeles, la structure américaine a présenté sa livrée 2024 avant de prendre la direction de Sepang pour les premiers essais de pré-saison, la semaine prochaine. À cette occasion, elle en a dit plus sur le matériel dont elle disposera, Aprilia ayant accédé à sa volonté de resserrer les liens.

Si l'objectif est d'avoir, à terme, quatre RS-GP d'usine sur la grille du championnat, la marque italienne va tout de même devoir faire les choses dans l'ordre sur le plan logistique. Son patron Massimo Rivola a indiqué que Miguel Oliveira serait d'abord le seul des deux pilotes à disposer d'une machine à la spécification 2024, similaire à celle de l'équipe officielle. Raúl Fernández devra quant à lui patienter, sans échéance précisée à ce stade.

"Le partenariat avec eux semble très prometteur", se réjouit Massimo Rivola auprès du site officiel du MotoGP en évoquant la collaboration technique avec Trackhouse. "Avoir Miguel sur la moto 2024 est quelque chose d'assez spécial, et on aura aussi bientôt Raúl sur cette moto 2024. Bien sûr, il y a un bénéfice de performance à en tirer et on a hâte d'y être. [...] C'est important, on l'a vu avec les autres constructeurs. Il est certain que ça apportera de la performance."

Car la demande émanait également des pilotes factory que sont Aleix Espargaró et Maverick Viñales, ces derniers ayant estimé l'apport du team satellite peu utile l'an passé compte tenu du matériel daté qui était utilisé.

Après une saison perturbée par les blessures, Miguel Oliveira a en tout cas hâte d'enfourcher la nouvelle version de cette Aprilia, tout en gardant les pieds sur terre sans s'attendre à des miracles immédiats.

"Avoir la moto d'usine cette année, ce sera certainement difficile, car je ne m'attends pas à ce que tout soit fantastique, mais au moins ça nous donne une bonne opportunité de nous battre pour des positions à l'avant", souligne le Portugais. "C'est très serré en MotoGP, on ne sait jamais à quoi s'attendre, mais on va se préparer et être prêts pour nous battre."

Raúl Fernández débutera sa saison avec une Aprilia de spécification 2023, au sein d'une équipe qui a vu le jour "en l'espace de deux ou trois mois", comme le rappelle son patron Justin Marks. "On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre en ce qui concerne les performances en piste", admet l'Américain. "Tout ce que je sais, c'est que l'on a un excellent matériel avec Aprilia, un personnel formidable, et des pilotes très, très motivés et heureux."