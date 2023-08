Oliveira : Aprilia fait "les meilleures omelettes avec le moins d'œufs"

Après avoir longtemps fait partie du groupe KTM et avoir disputé avec la marque autrichienne ses quatre premières saisons en MotoGP, Miguel Oliveira a rejoint le team RNF, équipe satellite Aprilia, pour la saison 2023.

S'il est de notoriété commune que KTM a investi énormément de ressources dans son projet MotoGP depuis son arrivée dans la catégorie reine en 2017, Aprilia a toujours été l'un des plus petits constructeurs de la grille en termes de ressources, et il a fallu attendre cette saison pour voir sa présence s'étendre, avec un premier partenariat avec une équipe satellite.

Ce renforcement des effectifs suit la progression très nette des performances de la RS-GP, qui a décroché un premier podium il y a deux ans à Silverstone, puis une première victoire l'an dernier en Argentine à l'aube d'un championnat qui a permis à Aleix Espargaró de prétendre au titre. Le week-end dernier, pour la première fois, les quatre Aprilia se sont classées dans le top 10 de la course principale de Silverstone, avec la victoire de la moto d'usine pilotée par Espargaró, la quatrième place d'Oliveira, la cinquième de Maverick Viñales et la dixième de Raúl Fernández.

LIRE AUSSI - Départ, motricité, pluie... Aprilia a réussi ses devoirs de vacances

Dans une interview exclusive accordée à Motorsport.com, Miguel Oliveira a expliqué les différences entre Aprilia et KTM, et ce que la marque italienne réussit à faire avec les ressources relativement petites dont elle dispose.

"Je pense qu'ils font les meilleures omelettes avec le moins d'œufs", a décrit le pilote RNF à propos d'Aprilia. "Je ne connais pas les chiffres, mais je pense que l'on sent clairement qu'il y a chez KTM des ressources financières presque illimitées consacrées au projet de course. La course est clairement un sujet central dans la philosophie de l'entreprise. Et ils ont d'excellents partenaires, ça les aide."

"Derrière Aprilia, il y a un bon groupe avec Piaggio, qui a une grande histoire, beaucoup de succès en course. C'est investi dans le projet. J'ai visité l'usine et on peut clairement voir que le programme de course est plein de gens passionnés, de gens compétents. Ils sont entre de bonnes mains, il s'agit juste de tirer le maximum des ressources dont ils disposent, et je pense que c'est ce qu'ils font."

Le pilote portugais a ajouté : "Je pense que la marge d'erreur est beaucoup plus étroite quand vous savez que vous disposez d'un budget pour faire les choses. Vous essayez peut-être de planifier un peu plus. Je ne compare pas les deux choses, parce que ce n'est pas comparable, mais je pense que d'une certaine manière, cela crée une sorte de mur au sens où, avant de faire quelque chose, il vous faut réfléchir trois fois avant de passer à un plan et de le mettre à exécution."

LIRE AUSSI - Oliveira opposé à des concessions n'aidant que les marques japonaises