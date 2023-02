Oliveira conscient qu'il doit se débarrasser de son pilotage KTM

Charger le lecteur audio

C'est en tant que quatrième et dernier pilote d'une Aprilia que Miguel Oliveira a bouclé les premiers essais collectifs de l'année, dimanche à Sepang. Une situation qu'il n'a guère appréciée, en dépit du potentiel général affiché par les RS-GP lors de ce test.

Les machines officielles d'Aleix Espargaró et Maverick Viñales se sont en effet régulièrement mêlées aux Ducati, jusqu'à être les seules à figurer à leurs côtés parmi les neuf premières places du classement final. Le jeune Raúl Fernández, sur une version de la moto identique à celle d'Oliveira, s'est quant à lui classé 11e, 0"129 plus haut que son coéquipier. Lorsqu'il a été demandé, dimanche, au Portugais si cela lui permettait de mieux cerner ses chances au championnat, il a répondu, mi-pincé, mi-rieur : "Absolument pas. C'est encore plus confus pour moi ! Ce sera excitant d'en être en tout cas."

Ce n'est que le dernier jour de ces essais qu'Oliveira a ainsi glissé, sachant que samedi il occupait la deuxième place. La veille, il s'était classé 14e, mais devant Fernández cette fois. À l'instar de Fabio Quartararo, c'est avec son chrono du deuxième jour qu'il a obtenu sa place finale au classement combiné, n'ayant pas réussi à exploiter correctement l'exercice du time attack auquel tout le monde s'est adonné dimanche avec une certaine frénésie.

"Aujourd'hui, le time attack n'est pas venu naturellement, j'ai trop forcé les choses et je n'ai pas réussi à tirer le moindre bénéfice des pneus neufs", expliquait-il à l'heure de ranger son casque. "C'est frustrant, mais quand on a un test de trois jours, c'est comme ça. Je sais que tout le monde veut être tout de suite performant et on a peu de temps pour s'adapter, alors c'est comme ça."

"Le potentiel pour faire des choses est bien plus élevé que ce que montre le résultat. Et puis, pendant un test, il est assez difficile de comprendre quel est le bon timing pour faire un temps par rapport aux températures ; je l'ai fait avec une piste très chaude, donc ça n'était pas vraiment idéal. Mais je pense qu'on pose de bonnes bases pour entamer la saison", a souligné Oliveira, se félicitant d'un "travail très solide" mené durant ces trois jours.

Le pilote portugais, qui dispose d'une RS-GP dans sa version finale de 2022, a posé un œil attentif sur les données recueillies l'an dernier par les pilotes de l'équipe officielle. Une base précieuse pour lui, alors qu'il sent que les quatre années passées à piloter la KTM l'ont imprégné d'une manière de faire dont il va désormais falloir qu'il se libère.

"J'ai appris beaucoup de choses en regardant les données [d'Aleix] et celles de Maverick. Et celles de Raúl aussi. Il a un an d'expérience sur la KTM et je pense qu'il n'a pas tellement de choses à changer dans son style ; l'année dernière, déjà, son style était assez différent du nôtre. J'essaye de me débarrasser de certaines habitudes que j'ai eues depuis quatre ans sur l'autre moto et qui ne fonctionnent vraiment pas avec celle-ci. Je sais exactement ce que j'ai à faire", a-t-il affirmé.

Oliveira le sait, il doit notamment modifier son style de pilotage, et particulièrement au freinage. "Je ne suis pas encore bon pour freiner avec la moto droite et surtout dans les virages lents", soulignait-il en cours de week-end. Mais c'est surtout avec l'idée de devoir dompter une moto plus technique qu'il a bouclé ce premier test. "La moto est très sensible quand on l'utilise, par exemple [en fonction de] la pression sur le frein arrière ou avant. Je n'étais pas vraiment habitué à ça. Je sens aussi immédiatement les changements que l'on fait et l'Aprilia est vraiment sensible par rapport à ce que le pilote fait quand il est dessus, donc si je bouge le corps un peu vers l'avant, son comportement change immédiatement. Il va falloir que je sois super précis."

"Je n'ai pas l'impression qu'elle soit plus légère mais par contre elle tourne un peu mieux. Il faut être précis dans la pression qu'on exerce sur les freins pour la faire tourner. Ça n'est pas une moto avec laquelle les choses sont immédiatement plus facile dès qu'on saute dessus", a-t-il ajouté. Son adaptation ne fait donc que commencer.