Oliveira ne se considère pas comme "un spécialiste de la pluie"

En s'imposant au Grand Prix de Thaïlande il y a deux semaines, Miguel Oliveira a une nouvelle fois impressionné sous la pluie, puisqu'il avait remporté le GP d'Indonésie dans les mêmes conditions en début de saison. Considéré dès lors comme un véritable expert de la pluie, le Portugais a préféré en rire à son arrivée en Australie, où des averses sont également attendues, et a tenu à calmer les ardeurs concernant une nouvelle victoire dimanche.

"Je ne chante pas et ne prie pas pour de la pluie tout le temps [rires] car ce sport est fait à 90% de performances sur le sec, ce ne sont pas des performances sur le mouillé, mais c'est certain que s'il pleut je prends chaque avantage que j'ai. Je ne pense pas avoir un si gros avantage honnêtement, je pense que je suis assez rapide pour monter sur la moto et me sentir bien sur le mouillé et si on analyse la course [à Buriram], c'est mon seul avantage : la phase initiale", a-t-il expliqué.

"Lors d'une course plutôt normale avec des tours réguliers et une vitesse régulière, la position en piste sur le mouillé est très importante. On ne doit pas être trop derrière quelqu'un à cause de la pression des pneus, il ne faut pas attaquer au mauvais moment. Je ne me considère pas comme un spécialiste de la pluie. Je n'ai fait que quelques courses sur le mouillé et je n'en ai gagné que deux. Je ne prie pas pour de la pluie [rires]."

Miguel Oliveira en tête du GP de Thaïlande devant Jack Miller.

S'il s'est imposé sur le tracé australien à la fois en Moto3 et en Moto2, le pilote KTM a également tenu à rappeler qu'il ne dispose que de très peu d'expérience en MotoGP sur ce circuit puisque lors de son unique venue à Phillip Island en 2019, il avait été victime d'une violente chute lors des EL4, provoquée par une bourrasque de vent, et avait dû déclarer forfait pour le reste du week-end en raison de blessures aux mains.

"C'est une piste sur laquelle on ne freine pas trop. Disons que freiner super tard ne vous rend pas rapide ici, il faut avoir un pilotage coulé avec une sorte d'agressivité mais tout en étant un peu doux. Du moins c'était le cas dans les autres catégories. On verra demain comment ça sera mais c'est une piste que j'aime beaucoup et sur laquelle j'ai connu des succès dans les autres catégories. C'est complètement différent en MotoGP et j'espère m'y adapter rapidement."

"Phillip Island est toujours une piste spéciale au niveau de la météo, il fait toujours un peu froid et ça va certainement être un défi pour nous tous de vite comprendre comment on peut être rapide durant les séances. Je souhaite juste avoir un bon temps de piste et effectuer une bonne quantité de tours, surtout vendredi. J'étais là en 2019 mais je n'avais pas fait tout le week-end donc c'est certain que ça sera super de rouler à nouveau et de voir notre potentiel."