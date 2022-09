Oliveira et Fernández séduits par le niveau de Viñales chez Aprilia

Charger le lecteur audio

En recrutant Miguel Oliveira et Raúl Fernández chez RNF, qui deviendra son team satellite à compter de l'an prochain, Aprilia a su convaincre deux pilotes fétiches de KTM de rejoindre son giron. Un véritable défi pour chacun, notamment pour le Portugais, qui n'a connu que la RC16 durant ses quatre années en MotoGP.

Il a ainsi admis en marge du Grand Prix de Saint-Marin que "différents facteurs" l'avaient poussé à accepter l'offre du constructeur italien, à commencer par la tentation de se mesurer à une toute autre moto. "C'est certain que le timing a été un facteur important. C'était le moment où je sentais que je pourrais avoir la chance de peut-être essayer une autre machine et une très compétitive donc ça m'a vraiment fait réfléchir et être tenté d'accepter cette offre", a-t-il expliqué.

Il est évident que la compétitivité de la RS-GP a joué en la faveur d'Aprilia, face à des performances en dents de scie du côté de chez KTM cette année. La situation du constructeur, passé du bas au classement au sommet en seulement quelques années, a de quoi séduire. S'y ajoute bien évidemment la saison réalisée par Aleix Espargaró, ce dernier se battant pour le titre pour la première fois grâce à une victoire et quatre autres podiums.

Toutefois, ce ne sont pas les résultats d'Espagaró qui ont fini de convaincre Oliveira, mais ceux de son coéquipier Maverick Viñales. À ses yeux, la nouvelle recrue d'Aprilia a été un bon indicateur afin de se rendre compte du niveau réel de la RS-GP, l'Espagnol n'ayant cessé de progresser depuis son arrivée en milieu de saison dernière jusqu'à décrocher deux podiums cette année.

"C'est très dur d'analyser d'un point de vue extérieur car chaque moto semble meilleure que sa [propre] moto car si on compare dans un moment difficile ou au moment chaud de la course, ils peuvent être rapides et pas vous. Je pense que regarder Viñales m'a vraiment permis de mieux comprendre le potentiel de la moto", a-t-il déclaré.

"Pour Aleix c'est normal car il a passé de nombreuses années [chez Aprilia] et il connaît parfaitement la moto, mais Viñales a fait l'intégralité de sa carrière en MotoGP avec des moteurs en ligne. C'est intéressant qu'il soit arrivé sur la moto et qu'il soit déjà performant avec un très bon niveau. Ça m'a probablement plus convaincu que les résultats d'Aleix. On verra comment ça ira."

Un point de vue complètement partagé par Fernández, qui s'est également penché sur les résultats de Viñales pour se décider. "Je ne regarde pas les résultats d'Aleix car il a passé de nombreuses années sur cette moto. Je regarde plus la saison de Maverick Viñales. Son évolution avec la moto, le feeling, les résultats est intéressante et c'est le plus important. Aleix fait une année incroyable mais je regarde plus la façon dont Maverick gère la situation", a-t-il ajouté.

Un choix appuyé par l'accueil chaleureux d'Aprilia

Maverick Viñales et une partie de l'équipe Aprilia au GP de Grande-Bretagne

Chez Aprilia, on se félicite d'être parvenus à convaincre les deux pilotes, dont le recrutement a été une évidence dès le départ. "Ils étaient tous les deux notre premier choix, tant pour moi que pour Razlan [Razali, patron de RNF], alors je suis très heureux que nous ayons atteint cet objectif", a expliqué Massimo Rivola, PDG d'Aprilia Racing, au site officiel.

"Je considère que Miguel est un top pilote ; il a déjà montré une grande vitesse en MotoGP. Je pense que Raúl est super talentueux et j'espère que nous pourrons lui faire exprimer ce qu'il a de meilleur. Il est certain qu'il n'a pas fait la saison à laquelle tout le monde s'attendait, lui y compris, alors j'espère que nous pourrons le mettre en condition d'exprimer cela. Quand on voit un jeune pilote faire ce qu'il a fait pour sa première année en Moto2, c'est qu'il doit y avoir quelque chose, alors je suis très curieux de l'explorer."

Fernández et Oliveira ont par ailleurs salué le côté humain ressenti chez la marque italienne et largement mis en avant par Espargaró et Viñales depuis leur arrivée dans l'équipe. Aux yeux de Fernández, Rivola et Razali lui ont "donné l'opportunité de continuer en MotoGP". De son côté, Oliveira a souligné l'accueil chaleureux que Rivola lui a réservé.

"C'est ma façon de travailler", a commenté Rivola. "Je ne sais pas si je fais quelque chose de nouveau, différent ou spécial, mais c'est comme ça que j'ai commencé en 1998 et j'ai eu de bons exemples en ce sens avec Stefano Domenicali et Giancarlo Minardi, et je pense que ça paye. Mais quand les choses se passent bien c'est plus facile ! Nous verrons dans les mauvais moments si ça paye ou non."

"Il a vraiment ajouté un ingrédient en plus pour me convaincre", a précisé le Portugais, "mais c'est bien sûr un grand plaisir d'être impliqué dans un projet différent lors des deux prochaines années et avec une moto qui a déjà prouvé qu'elle peut être très régulière tout au long du week-end et sur chaque piste. Chaque changement est bien sûr fait d'un peu de conviction et d'espoir que ça fonctionne donc on va évidemment s'investir pour l'avenir."

Avec Léna Buffa