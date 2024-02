Le sérieux de Trackhouse séduit Oliveira et Fernández

L'équipe en charge de l'engagement des Aprilia officielles change encore d'identité cette année. L'entité est apparue en MotoGP en 2019 sous le nom de Sepang Racing Team, à travers un financement du circuit et du pétrolier Petronas. Cet apport malaisien s'est interrompu après la saison 2021 et l'équipe a cédé sa place à une nouvelle structure nommée RNF, en délaissant le Moto2 et le Moto3.

Toujours dirigée par Razlan Razali, RNF restait dans la lignée de SRT mais l'équipe a fait face à des difficultés financières, ce qui a provoqué l'arrivée de CryptoDATA comme actionnaire principal fin 2022, au moment où la structure troquait ses Yamaha pour des Aprilia. Le nouveau propriétaire semble ne pas avoir respecté ses engagements et au lendemain de la fin de la saison 2023, le MotoGP a annoncé l'exclusion de l'équipe, citant des "infractions répétées" à leur accord.

Très vite, un nouveau projet a été révélé, celui de Trackhouse, une équipe américaine déjà impliquée en NASCAR depuis 2021. Razali, qui avait de toute façon prévu de quitter son poste, est sorti de l'équation mais Trackhouse a repris l'ensemble du personnel de RNF, ce qui assure une certaine continuité. Le changement se concentre donc principalement sur le propriétaire, qui a la particularité de vouloir associer sport et divertissement, en mettant l'accent sur la nationalité américaine de l'équipe.

"Je pense que c'est spécial pour le MotoGP, pour le championnat, d'avoir une présence américaine sur la grille", a déclaré Justin Marks, propriétaire de Trackhouse, au site officiel du MotoGP. "On veut le mettre en avant chez Trackhouse, en mettant un accent américain. Évidemment, nous sommes une entreprise américaine mais nous sommes une marque internationale et c'est notre première véritable opportunité de présenter notre marque à l'échelle mondiale."

Trackhouse a obtenu sa place sur la grille il y a moins de deux mois mais les contacts avaient été pris avec Dorna Sports plusieurs semaines auparavant, en vue d'une arrivée en 2025. Miguel Oliveira est déjà séduit par l'approche des nouveaux patrons, dont le projet semble solidement architecturé. "Les sensations sont très bonnes", a déclaré le Portugais à l'occasion de la présentation de Trackhouse. "On perçoit parfaitement le background de course qui influe dans le fait qu'ils ont une équipe, dans la façon d'avoir leur marque et la façon dont ils veulent s'impliquer en MotoGP. On le voit sur la livrée de la moto."

Miguel Oliveira

"Ils veulent que l'équipe soit performante et c'est le plus important pour nous. On a aussi besoin d'expérience maintenant. On doit avancer, on a besoin [d'affronter] le défi des week-ends en totalité, course après course, et de relever ces défis. Je pense que ce n'est qu'avec l'expérience et le temps que l'on se connaîtra mieux."

Raúl Fernández a de son côté perçu un projet très structuré, avec une approche pensée et un professionnalisme déjà visible. "Pour moi, ça a été une très belle surprise", a-t-il expliqué. "On a eu une réunion à Madrid à la fin de l'année dernière. J'ai eu de très bonnes sensations en discutant avec eux, j'ai été très impressionné par eux, par leur mentalité. Je pense que c'est un bon pas en avant en termes de mentalité, de façon de travailler, ils sont très professionnels. C'était une très bonne surprise pour moi."

L'Espagnol se réjouit également de la continuité avec RNF, avec un personnel inchangé : "Ce sera la même équipe pour nous, les mêmes mécaniciens, le même chef mécanicien. C'est bien, sincèrement. Quand on mettra le cuir et qu'on arrivera dans le garage, on verra les mêmes visages. C'est vraiment cool parce que ce sera la deuxième année avec les mêmes personnes pour nous, et c'est c'est positif, surtout pour moi : ça sera la première fois de ma carrière que je passerai deux ans avec les mêmes personnes."

La moto de Raúl Fernández

Si le quotidien des pilotes s'annonce serein, avec une grande stabilité, Wilco Zeelenberg a en revanche vécu une intersaison bien remplie. L'ancien pilote, qui conserve le poste de team manager, a eu beaucoup de travail pour assurer la transition de RNF vers Trackhouse dans la douceur au cours des dernières semaines.

"Je dirais que cela a été un hiver intense", a commenté Zeelenberg. "Quand on change d'équipe, ou de propriétaire, il y a des discussions et des décisions à prendre. Valence, c'était hier et maintenant nous sommes aux États-Unis avec des motos sous de nouvelles couleurs. Cela a demandé beaucoup d'efforts et d'énergie, pour prendre les décisions et préparer les choses, mais nous sommes tournés vers le premier test et la reprise de la compétition."

"Normalement, pendant l'hiver on a une bonne pause pour récupérer physiquement et mentalement avant la saison suivante. Je dois dire que nous n'avons pas eu cette pause cette saison mais nous sommes impatients !"