Oliveira s'imaginait vainqueur MotoGP depuis l'âge de 13 ans

Le succès de Miguel Oliveira avec l'équipe Tech 3 KTM lors de la dernière épreuve en date, sur le tracé de Spielberg, a représenté une belle histoire pour toutes les parties concernées : il s'agissait non seulement de la première victoire de l'équipe française en MotoGP, mais également de la première d'Oliveira, et par la même occasion d'un pilote portugais à ce niveau. Le tout réalisé devant toutes les grands pontes de Red Bull et KTM, qui évoluaient à domicile en Autriche pour le 900e Grand Prix de l'Histoire de la catégorie reine.

Fier de lui et prompt à revenir sur le parcours l'ayant mené jusqu'à ce moment tant attendu, Oliveira a eu à cœur de rappeler à quel point la montée jusqu'en MotoGP et le fait de disposer d'une moto avec laquelle pouvoir faire ses preuves et se montrer, selon les mots de son patron Hervé Poncharal, comme "un pilote de MotoGP", a été un parcours du combattant.

"Ça a toujours été comme ça dans ma carrière, rien n'est venu facilement", décrit ainsi le pilote de 25 ans, qui a souffert pour sa première saison dans la discipline, l'an dernier. "Mon parcours s'est clairement construit avec beaucoup de travail : rien ne m'a été donné, j'ai toujours dû beaucoup me battre. L'année dernière a été un gros apprentissage pour moi, particulièrement avec mon opération de l'épaule, et le fait de devoir faire la seconde moitié de la saison avec cette blessure [avant d'être opéré] a été très douloureux pour moi. Mentalement, je n'étais pas au point, alors revenir de ça et en arriver là est une progression énorme. Mais je n'ai pas fait cela seul, j'ai une super équipe derrière moi. KTM m'a apporté un soutien énorme et je dois les remercier car ils m'ont vraiment fait confiance et m'ont donné la force pour continuer à travailler."

Comme Brad Binder, Oliveira a débuté son parcours dans le cercle mondial en Red Bull Rookies Cup, avant de poursuivre son ascension en Moto3 (2016) et Moto2 (2018), toujours avec KTM, puis de rejoindre les rangs du MotoGP. Un chemin énorme parcouru par le pilote, qui se souvient avoir eu les certitudes et l'audace quelque peu prétentieuse venant souvent avec le jeune âge lors de ses débuts. Un tempérament ne l'ayant pas tout à fait quitté car la confiance en soi et l'ego sont nécessaires pour tout pilote de haut niveau, admet-il volontiers, mais qui sont désormais plus canalisés du fait de l'expérience acquise par la difficulté de la montée jusqu'à cet échelon.

Revenant sur son parcours et ses rêves d'alors, Oliveira se remémore : "Si vous demandez à un gamin de la Rookies Cup s'il se voit un jour en MotoGP, je pense que tous ceux qui sont de vrais gagnants vont dire oui. Je me voyais tout le temps sur la plus haute marche du podium, même si je n'y étais pas encore ! Je pense que c'est un processus que chacun vit à sa manière, mais il est parfois très important de croire en soi. C'est une question de confiance. Quand j'avais 13 ans, je ne savais pas très bien si j'allais y arriver, mais je m'imaginais quand même sur la plus haute marche du podium, oui."

Avec Léna Buffa