Oliveira et KTM n'avaient "pas d'avenir ensemble"

Charger le lecteur audio

L'histoire entre Miguel Oliveira et KTM a touché à sa fin après sept saisons et de nombreux succès dans les différentes catégories. Contraint de laisser sa place à Jack Miller dans l'équipe officielle, le Portugais n'a pas souhaité retrouver Tech3, le team satellite du constructeur avec lequel il avait démarré en MotoGP en 2019. Si la situation a paru se tendre durant la saison, Oliveira assure qu'il s'agit simplement de points de vue opposés qui ne pouvaient dès lors plus s'entendre.

"Je ne dirais pas que KTM s'est mal comporté avec moi, pas du tout", a-t-il affirmé auprès de la chaîne portugaise Antena. "On avait simplement des façons de penser différentes. La restructuration de l'équipe est allée de pair avec la volonté d'avoir un autre pilote que moi. Ces différences ont naturellement mis de la distance entre nous et nous n'avions pas d'avenir ensemble."

La marque autrichienne n'est pas parvenue à convaincre Oliveira de rester en son sein, chez Tech3 (alliée à GasGas), où une moto d'usine l'attendait pourtant, en plus d'une offre financière conséquente et d'un contrat sur plusieurs saisons. Un projet qui n'a pas su toucher le #88, qui a considéré être arrivé au bout de son chemin avec KTM.

"Ce n'est pas que la porte n'était pas ouverte car ils voulaient vraiment que je reste et que je roule pour [l'équipe] GasGas, qui est clairement une KTM peinte en rouge. L'idée était de ramener la marque GasGas et d'avoir un duo de pilotes ibères parce que la marque est ibère. Ils voulaient un pilote espagnol et un pilote portugais, mais je n'étais pas très fan de l'idée. Je crois sincèrement qu'il y a des moments dans notre vie où l'on a besoin de changement. Il y a des trains qui ne passent qu'une fois et il faut saisir ces opportunités. J'avais très envie d'avoir ce changement et de sortir de ma zone de confort."

Miguel Oliveira sur la RS-GP lors du test de Valence en novembre dernier.

Ce changement viendra donc de RNF, qui rejoint Aprilia cette saison, et avec qui il s'apprête à ouvrir une nouvelle page de sa carrière. Déjà rapide lors du premier test hivernal organisé à Valence en novembre dernier, Oliveira a semblé s'adapter très rapidement à la RS-GP et veut croire en son rêve de titre, qui s'était quelque peu éloigné ces dernières années.

"KTM m'a apporté beaucoup de confort pour ma carrière. J'avais les quatre prochaines années de ma vie garanties, mais au fond de moi je savais que ce n'était pas ce que je voulais. Je voulais connaître de nouvelles opportunités et être en réalité Champion du monde, et je crois que ça arrivera bientôt", a-t-il confié.

Le Portugais a en effet été prétendant au titre à plusieurs reprises en Moto3 et Moto2 et a terminé deux fois vice-Champion, en plus de compter 12 victoires dans ces catégories. Malgré ses cinq succès décrochés en MotoGP avec KTM et qui font de lui le pilote de la marque le plus performant en catégorie reine, il ne détient qu'une neuvième place comme meilleur résultat au classement général, et souhaite donc y remédier au sein de sa nouvelle structure.

Lire aussi : Un vent nouveau souffle chez KTM grâce à Red Bull Racing