Oliveira : "Nous n'avons pas une mauvaise moto"

Charger le lecteur audio

Au moment de mettre le cap sur la saison 2022, Miguel Oliveira se présente avec un sentiment qui résume assez bien aussi celui de son équipe. Comme KTM, le Portugais a vécu une année 2021 en dents de scie, marquée par des podiums et même une victoire, mais aussi par une phase rendue compliquée à cause d'une blessure. Pour sa cinquième saison en MotoGP, le pilote de 27 ans fait cependant part d'une forme de confiance. Prêt à rebondir, il mise sur une RC16 qu'il va falloir faire évoluer mais qui va pouvoir réellement faire l'objet d'un gros travail, ce qui n'avait pas été le cas il y a un an à cause du gel du développement consécutif à la crise sanitaire.

"C'est important parce que nous avons désormais un peu plus de marge pour explorer certains domaines de la moto", se réjouit Miguel Oliveira. "En même temps, nous avons le sentiment que le package n'est pas mal du tout ; il nécessite encore beaucoup de travail mais c'est naturellement un objectif que nos concurrents fixent aussi plus haut, donc nous devons suivre ça et ce n'est jamais simple sachant que les autres sont dans le championnat depuis très longtemps. Ça ne fait pas si longtemps que KTM est là et ils ont déjà établi cette super courbe que nous observons en matière d'évolution. Alors c'est vrai que nous devons progresser, c'est vrai que nous avons besoin d'une meilleure moto, mais nous n'avons pas une mauvaise moto. Nous devons vraiment tirer le maximum possible de ce package cette saison et bien sûr regarder vers l'avenir constituera une étape importante."

"La saison 2021 a été difficile parce que nous avons débuté un peu en deçà de nos objectifs, puis nous avons connu des courses compliquées, où j'ai terminé mais sans obtenir ce que je voulais. Ensuite il y a eu ce gros pas en avant en quatre courses, où j'ai décroché trois podiums et une victoire, c'était chouette. Et puis avec ma blessure en deuxième partie de saison, les courses sont vraiment devenues dures. Ma première saison en MotoGP était vraiment, vraiment dure mais je m'y attendais, alors que là je ne m'y attendais pas, donc oui, il y avait une courbe d'apprentissage."

C'est aussi fort de relations solidifiées avec l'équipe factory, qu'il a intégrée l'an dernier en provenance de Tech3, que Miguel Oliveira aborde l'exercice à venir. Se sentant désormais comme un poisson dans l'eau, il piaffe d'impatience à l'idée d'en découdre à nouveau.

"Avant toute chose, l'équipe m'a très bien accepté, mes mécaniciens sont fantastiques et nous nous entendons vraiment bien, c'est génial de travailler avec eux et c'est chouette de voir comment nos relations ont changé au fil de la saison, surtout quand les bons moments étaient au rendez-vous", insiste-t-il. "Nous avons collectivement bien travaillé et c'est le genre d'ambiance dans laquelle j'aime évoluer. Et bien sûr, quand on fait des efforts et que les résultats arrivent, tout devient plus facile, donc je suis vraiment content de là où je suis."

"Ma situation est différente de ce qu'elle était début 2021 et désormais, au début de cette saison, je connais tout le monde et je me sens déjà comme chez moi avant le début des essais. Je crois que c'est vraiment important et je crois que nos relations ne vont faire que se renforcer et que nous pourrons encore mieux nous comprendre les uns les autres. Je pense que ce sera une bonne saison. L'équipe est vraiment impatiente de commencer, et moi aussi."