Malchanceux vendredi, Oliveira a encore une carte à jouer

Miguel Oliveira a tiré la carte du malchanceux des Essais Libres 2, vendredi après-midi à Misano. Quatrième et dernier pilote à être tombé pendant la séance qui a déterminé le classement du jour, il est parti à la faute dans les toutes dernières minutes, et s'est ainsi vu privé du time attack décisif pour établir la hiérarchie.

Tous les pilotes ont en effet enregistré leur meilleur temps du jour durant cette séance et neuf des dix plus rapides y sont parvenus dans ces ultimes instants, seul Maverick Viñales ayant fait exception. Le pilote portugais, lui, occupait la septième place au moment de sa chute, grâce à une performance solide depuis le début de la séance, mais son absence dans le money time l'a finalement relégué au 12e rang. Pour moins d'un dixième, il est donc absent du top 10, une zone si précieuse puisqu'après les EL3 de ce samedi matin elle désignera les pilotes directement qualifiés pour la Q2.

"Les EL1 ont été assez difficiles", relate Miguel Oliveira, seulement 18e vendredi matin. "Je n'arrivais pas du tout à avoir de bonnes sensations à l'avant de la moto. Je dois dire aussi que la piste était un peu glissante, surtout à l'avant ; je ne me sentais pas bien du tout."

"Je pense qu'avec toute la pluie, [la piste] n'était pas prête à être super rapide, pourtant Fabio [Quartararo] a été rapide le matin. Je suis un peu surpris de voir à quel point il l'a été..." admet le pilote KTM, qui passera dans le giron Aprilia la saison prochaine.

"Mais l'équipe a réussi à me donner une bonne moto pour améliorer ces sensations l'après-midi", poursuit-il. Et ses progrès durant la seconde séance ont dès lors été très nets. "J'ai été assez constant, assez rapide, mais il m'a manqué ces cinq minutes du time attack avec le pneu neuf à l'arrière. J'avais beaucoup plus de vibrations avec le soft à l'arrière, un petit peu plus de grip et je n'ai pas pu éviter la chute."

Parti à la faute en perdant l'arrière dans le troisième secteur, Oliveira s'est relevé sans mal mais a assisté impuissant aux améliorations de ses adversaires. Le voici désormais contraint de remonter au classement durant la troisième séance, en comptant sur une piste qui devrait rester sèche. Se positionner dans le top 10 et intégrer directement la Q2 s'annonce d'autant plus important que l'arrivée de la pluie est annoncée pour cet après-midi et pourrait ainsi fortement rebattre les cartes.

"On sait que les EL3 sont encore plus serrés que les EL2 donc ce pourrait être un challenge, mais pas impossible. On pourrait avoir la vitesse pour se battre pour le top 10. Tout le monde sera plus affûté, un peu plus rapide, donc ce pourrait être un défi pour nous tous, mais je suis confiant", assure le pilote KTM.

Dernier vainqueur d'une course pluvieuse, Miguel Oliveira pourrait faire partie des favoris dimanche, si la pluie est au rendez-vous à 14h, ce qui fait également partie des prévisions. "Je n'ai pas peur des conditions, qu'il fasse froid, chaud ou qu'il pleuve. C'est toujours un avantage car ça équilibre tout sur le mouillé, on se repose beaucoup plus sur les sensations du pilote plutôt que la performance de la moto. Bien sûr la moto est importante mais pas autant que sur le sec", prévient-il.

"Je vais faire de mon mieux pour être compétitif s'il pleut mais ça n'est pas une garantie de bon résultat", tempère-t-il néanmoins. "Et puis les courses sous la pluie sont très longues, dures à gérer, alors…"