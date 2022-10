Oliveira était en "mode attaque" pour vaincre Miller

Charger le lecteur audio

Deux fois cette année, le MotoGP a connu des courses très perturbées pour la pluie et dans chacune des deux, c'est Miguel Oliveira qui a franchi la ligne d'arrivée en tête. Ce dimanche à Buriram, le Portugais a offert un nouveau récital en sortant vainqueur de son duel avec Jack Miller. Et même s'il s'était donné la marge suffisante pour contrôler en fin d'épreuve, il est resté sur ses gardes en permanence.

"C'était vraiment une course difficile", a souligné le Portugais en conférence de presse. "Mentalement, toutes les courses sous la pluie sont différentes parce qu'une erreur est très coûteuse, on peut tomber. J'étais à l'aise sans l'être vraiment. Jack a mis beaucoup de pression et s'est échappé en début de course, ce qui m'a poussé à être en mode attaque jusqu'au dernier tour. Je pense que c'était bien parce que je ne me suis jamais relâché."

"Le début de la course était dur pour tout le monde parce qu'on ne voyait pas grand-chose dans la ligne droite principale et qu'il y avait un peu d'aquaplaning. C'était une bonne course. Je ne vais pas me plaindre d'avoir encore gagné sous la pluie !"

Alors qu'il avait rapidement rejoint le groupe de tête de course en Indonésie, Oliveira a cette fois vécu une lente mais sûre remontée dans le classement. Il est passé de la 11e à la septième place dans les premiers virages et il lui a fallu six tours pour s'emparer de la deuxième place. Le pilote KTM a tenté un premier dépassement sur Jack Miller, qui a immédiatement repris l'avantage. Oliveira a alors préféré analyser le pilotage de celui qui le remplacera l'an prochain pour déterminer l'endroit idéal où l'attaquer, et a fait la différence après le cap de la mi-course.

"Je pense que Jack était bien meilleur que moi sur les freins, surtout aux virages 1 et 3. Il était vraiment un peu plus rapide mais je pouvais revenir très vite à partir du virage 7, ce qui m'a surpris. Je pense que j'accélérais mieux et que je pouvais me rapprocher suffisamment pour songer à un dépassement. Le premier n'a pas fonctionné et je suis resté derrière lui pour creuser l'écart sur Pecco [Bagnaia], qui était aussi très rapide. J'ai fait un blockpass donc c'était bien."

Miguel Oliveira et Jack Miller

"J'avais des trajectoires un peu différentes et je gardais un peu plus de vitesse en courbe au virage 11", a ajouté Oliveira sur le site officiel du MotoGP. "Une fois devant lui, tous ces éléments m'ont permis de creuser l'écart dans la dernière partie du circuit, qui est cruciale. Je ne sais pas vraiment pourquoi [j'ai pu gagner] : la moto était bonne, j'étais aussi rapide et j'ai pu profiter du potentiel de la moto."

Ce potentiel sous la pluie paraît désormais énorme, alors que KTM peine à jouer le podium sur piste sèche. Miguel Oliveira pense savoir comment régler sa machine pour les conditions pluvieuses et avoir la sensibilité nécessaire pour entrer immédiatement dans le rythme, alors que ses rivaux ont besoin d'un certain temps d'adaptation : "L'an dernier, on trouvait déjà facilement des réglages par rapport à mon style, qui permettaient d'exploiter la moto au mieux. J'estime que c'est la seule explication."

"Je pense avoir un petit avantage quand on a des séances sur le sec et qu'après on a de la pluie en course. Dans ces premières 10 à 15 minutes, je peux vite être à un bon niveau. À Motegi, on a passé beaucoup de temps sous la pluie et je pense que les performances de tout le monde se sont nivelées, parce que tout le monde a plus de temps pour faire des essais."

"Je pense que c'est une alliance de tout, avec ma capacité à analyser les conditions", a-t-il précisé. "C'est l'explication logique !"