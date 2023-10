Oliveira stoppé par un problème de visière : "Je ne pouvais rien voir"

Comme souvent lorsque la pluie s'invite, Miguel Oliveira a été très performant à Motegi, cependant des problèmes de visibilité l'ont finalement contraint à l'abandon. Lointain 16e sur la grille, le pilote RNF a multiplié les dépassements dans les premiers tours, tout en changeant de moto pour en prendre une équipée de pneus pour la pluie, et il était quatrième après les sept premières boucles.

Même s'il n'avait plus que trois motos devant la sienne, et donc moins de projections d'eau que les pilotes au cœur du classement, Oliveira a commencé à avoir des soucis avec sa visière. De l'eau s'est engouffrée dans son casque et la visibilité est devenue trop mauvaise pour qu'il puisse rester en piste.

"Ça se passait bien en fait", a commenté le Portugais. "Le flag-to-flag a été fluide, pas de gros souci. J'ai changé de moto, j'ai commencé ma course sous la pluie. Je me sentais assez performant et je me sentais encore mieux avec plus de pluie, la moto se comportait assez bien."

"Trois tours avant mon abandon, j'ai commencé à avoir des difficultés pour voir. Je ne pouvais rien voir, même pas où j'allais mettre mes roues. Il y avait tellement d'eau que je me disais déjà 'N'abandonne pas, n'abandonne pas, s'il te plaît n'abandonne pas, reste calme' mais je suis rentré un demi-tour trop tôt [avant l'interruption], et ma couse était finie."

"Ça ne m'était jamais arrivé mais je n'y voyais rien", a précisé Oliveira. "En ligne droite, dans les freinages, même en restant hors des projections, je ne pouvais rien voir. C'était vraiment frustrant."

Son équipe espère qu'une solution sera trouvée avant la prochaine course sous la pluie. "Il faudra faire quelque chose à l'avenir, ne pas rester les bras croisés. Nous devons comprendre le souci parce qu'il peut changer son équipement s'il a un problème", a précisé Razlan Razali, le patron de RNF, dont le second pilote a, lui, reçu une pénalité à cause d'un changement de moto mal réalisé.

Pourquoi Oliveira aurait pu repartir après le drapeau rouge

Alors que Miguel Oliveira était revenu à son garage un tour avant le drapeau rouge, la direction de course a annoncé qu'il pourrait revenir pour la seconde partie de la course, en s'élançant depuis la pitlane, contrairement à Johann Zarco qui n'avait pas respecté le chemin imposé pour regagner les stands.

Le règlement précise qu'au moment d'un drapeau rouge, "les pilotes qui ne participent pas activement à la course ne sont pas classés" mais Oliveira était encore considéré comme participant à l'épreuve, avec un tour de retard.

"Il est rentré [dans la voie des stands] avant le drapeau rouge mais la moto n'a pas été rentrée [dans le garage] avant le drapeau rouge, donc il a le droit de s'élancer de la voie des stands", a expliqué Wilco Zeelenberg, team manager de RNF, au site officiel du MotoGP avant la tentative de restart. Une tentative restée infructueuse puisque le drapeau rouge a été une nouvelle fois déployé pendant le tour de chauffe, mettant fin à la course pour de bon.

Le pilote portugais a donc été classé au 18e rang et à un tour du vainqueur, bien loin de la position qui aurait été la sienne si le premier drapeau rouge était arrivé un tour plus tôt. "C'est sûr, mais on ne peut pas refaire cette journée", a estimé un Oliveira pragmatique.