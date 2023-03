Oliveira rêve d'une victoire au Portugal pour son 1er GP avec Aprilia

Charger le lecteur audio

Voilà trois ans que Miguel Oliveira figure parmi les vainqueurs en MotoGP. Après avoir offert à Tech3 sa première victoire sur le Red Bull Ring à l'été 2020, il s'était imposé à l'occasion de la première visite du championnat sur le circuit de Portimão à la fin de cette saison si singulière, perturbée par le COVID-19. L'année suivante, c'est à Barcelone qu'il a gagné, avant deux nouveaux succès sous la pluie en 2022, en Indonésie puis en Thaïlande.

Pour sa cinquième saison dans la catégorie reine des Grands Prix, le pilote portugais change de moto et rejoint le groupe Aprilia. Il s'avère que c'est précisément à domicile, dans un peu plus de deux semaines, qu'il disputera sa première course au guidon de la RS-GP puisque le Portugal a été choisi pour remplacer le Qatar en tant que manche d'ouverture, le circuit de Losail étant actuellement en travaux.

A-t-il pensé à la possibilité de gagner cette première course qu'il disputera avec Aprilia ? "Oui !" sourit Oliveira lorsque la question lui est posée dans une interview vidéo réalisée par son sponsor Estrella Galicia. Il a beau avoir cherché à tempérer les attentes alors qu'il est encore en phase d'adaptation, il ne peut éviter de se prendre à rêver de débuts idylliques. "C'est logique. Ma première pensée quand j'ai su que le championnat allait débuter au Portugal a, évidemment, été de gagner cette course, mais je crois que ce sera un vrai défi. Il y a encore beaucoup de choses à régler, mais je vais clairement faire de mon mieux."

"C'est une super nouvelle que le MotoGP commence en Europe. Pour le Portugal, c'est un très grand privilège que Portimão accueille la manche d'ouverture", se félicite celui qui est devenu le premier Portugais à gagner en MotoGP, estimant par ailleurs que cela "a beaucoup de sens" de lancer sur ce circuit et devant ce public le nouveau format des Grands Prix, enrichis d'une course sprint le samedi.

"Un duo gagnant" avec l'Aprilia RS-GP

Longtemps resté fidèle à KTM au cours de sa carrière, Miguel Oliveira a choisi d'opérer un tournant en refusant l'an dernier l'offre du groupe autrichien qui lui proposait de repasser au team Tech3. À 28 ans, le voici qui ouvre une nouvelle page, profitant de l'expansion du programme Aprilia après la forte progression du constructeur de Noale et son premier succès l'an dernier. Il intègre ainsi l'équipe satellite de la marque, le team RNF, aux côtés du jeune Raúl Fernández, qui n'a lui aussi que l'expérience de la RC16 en MotoGP.

LIRE AUSSI - Oliveira conscient qu'il doit se débarrasser de son pilotage KTM

"Je pense qu'on forme un duo gagnant", estime Oliveira en évoquant le binôme qu'il forme avec sa nouvelle moto, "et c'était évidemment le prérequis pour faire ce changement. Je crois aussi qu'Aprilia m'a vu comme un pilote qui allait très bien convenir à sa moto. Alors, au moins en théorie, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire une bonne saison, même s'il reste beaucoup de choses sur lesquelles travailler. Tout doit être aligné afin que ce binôme puisse apporter les résultats qu'il mérite."

"Jusqu'à présent, on a eu des tests très positifs. On a toujours trouvé des aspects sur lesquels travailler pour progresser, ce qui est naturel. Sur la moto j'ai réussi à devenir un peu plus 'un pilote Aprilia', ce qui est important, et j'ai aussi réussi à faire découvrir un peu mon style de pilotage à l'équipe. Surtout, on a eu le temps d'apprendre à se connaître un peu mieux. On n'avait eu qu'un seul jour de test à Valence, et cela s'était avéré trop court, mais le test de Sepang nous a permis de nous faire une idée de la manière dont on peut progresser en tant qu'équipe."

Afin d'affiner sa préparation, Miguel Oliveira sera de retour en piste samedi et dimanche pour le dernier test de pré-saison, précisément chez lui, à Portimão. C'est ensuite à Estoril que le team RNF organisera sa présentation officielle, la dernière de cette intersaison, jeudi 16 mars.