Oliveira se sent au niveau de Quartararo, Mir et Bagnaia

Miguel Oliveira veut entrer dans la cour des grands. Arrivé dans la catégorie reine en 2019 comme Fabio Quartararo, Joan Mir et Pecco Bagnaia, le pilote KTM n'a pas connu la même réussite que ces trois hommes déjà devenus prétendants à la couronne mondiale, et même Champions du monde pour les deux premiers d'entre eux. Le pilote KTM a certes déjà connu la victoire à trois reprises mais n'a jamais été un prétendant régulier aux premières places, ce qu'il entend corriger au plus vite. Certain de son potentiel, Oliveira annonce même son ambition de décrocher le titre mondial.

"Pour ma quatrième saison en MotoGP, j'ai la sensation que je n'ai pas atteint mon meilleur niveau", a déclaré le Portugais sur le site officiel du championnat. "Je suis arrivé dans l'ère de Mir, Pecco et Fabio, et ils se sont déjà battus pour des choses importantes. Je pense que j'ai le même style de pilotage qu'eux et je n'ai pas encore eu l'opportunité d'être avec eux, mais ça viendra et je pense que j'ai encore beaucoup de choses à écrire."

"Je me vois comme un Champion du monde. Je pense que c'est une question de temps. Ce n'est pas pour paraître arrogant, mais je pense avoir les compétences, je crois que je peux le faire, donc il faut juste travailler et saisir l'opportunité."

"Je n'ai pas encore eu la moto suffisamment constante pour être là tous les week-ends et je pense que ça sera la clé pour passer au niveau supérieur : c'est une petite chose, mais ça sera super important pour me voir devant en fin de saison, ce qui n'est pas encore arrivé", a ajouté Oliveira. "Il faut continuer à travailler, c'est la seule façon d'y parvenir. J'ai encore beaucoup à donner, à KTM, au championnat et à la catégorie MotoGP, donc je me concentre sur ça."

La saison 2022 sera-t-elle la bonne ? Le championnat a mal débuté pour Oliveira : son Grand Prix du Qatar s'est conclu sur une chute mais ses chances étaient en fait compromises dès les qualifications, avec une lointaine 14e place sur la grille de départ. Brad Binder a néanmoins démontré le potentiel de la KTM en prenant la deuxième place au guidon de la seconde machine officielle.

La RC16 a profondément évolué cette année et Oliveira est convaincu qu'il a désormais les outils pour défendre ses chances : "Je pense que nous sommes prêts, plus que l'an dernier. Il faut juste se concentrer sur le package actuel parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir et à apprendre à son sujet, plutôt que faire de gros changements et aller dans une mauvaise direction pour les prochaines saisons."

Oliveira ignore de quoi son avenir sera fait

Des prochaines saisons que Miguel Oliveira n'est pas encore certain de disputer sur la machine de Mattighofen. Comme de nombreux pilotes sur la grille, il n'a pas encore de contrat pour la saison 2023 mais les places sont déjà comptées chez KTM. Brad Binder est engagé jusqu'en 2024 tandis que Raúl Fernández, placé chez Tech3, a un contrat à long terme, tout comme Pedro Acosta, qui dispute sa première saison en Moto2 dans la foulée de son sacre en Moto3.

Oliveira est prêt à attendre un premier verdict sur la saison 2022 avant de penser à son avenir, ne fermant aucune porte : "Je pense que les résultats seront toujours importants pour décider de mon avenir. Je suis toujours prêt à étudier autant d'opportunités que possible mais évidemment, maintenant je me concentre sur cette saison et sur ce qui m'attend."

"C'est avec KTM, je me sens vraiment bienvenu dans la structure, ils me voient comme un bon pilote et un élément qui peut les aider à atteindre leur objectif. J'ai toujours cru que l'on pouvait y arriver ensemble. Si je vois qu'ils ont ce que je veux et vice-versa, la relation continuera évidemment, mais si on voit que quelque chose ne fonctionne pas, tout le monde cherchera une autre opportunité. Mais je crois qu'il est trop tôt dans la saison pour y penser."