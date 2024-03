Oliveira n'a pas trouvé le déclic de Viñales : "Je pense qu'on en est à 95%"

Après avoir rapporté un point du Qatar, Miguel Oliveira en a marqué sept à domicile, à Portimão. Ce Grand Prix devant des fans portugais chauffés à blanc s'est pourtant révélé bien plus frustrant que ce que cette augmentation de son butin peut laisser penser. Le pilote Trackhouse peine en effet à se montrer performant au guidon de son Aprilia, qu'il a reçue dans sa version 2024 à l'instar des pilotes de l'équipe d'usine.

Si Maverick Viñales, lui aussi peu à l'aise pendant les essais hivernaux, a réussi à trouver le déclic rapidement, au point de figurer parmi les plus rapides en Algarve et de remporter la course sprint, son premier succès avec le constructeur italien, Miguel Oliveira n'y est pas encore.

"On sait que la catégorie est comme ça. Un jour, on peut être complètement embourbé et le lendemain, complètement requinqué. C'est comme ça, il faut continuer à se battre, persister et essayer de trouver la bonne voie avec l'équipe", soulignait-il samedi soir, forcément intéressé par la manière dont Viñales a pu inverser sa propre situation.

"Ça n'est pas uniquement une question de comparaison avec Maverick, c'est aussi qu'il pilote vraiment bien. Il pilote assez bien sans efforts, il redresse vraiment bien la moto, il ne semble pas avoir trop de difficultés pour entrer vite dans les virages. Je pense qu'il a trouvé le déclic sur la moto et il ne reviendra plus en arrière. Il a trouvé ce qui est idéal pour lui et ça marche. On n'en est pas encore là. Je pense qu'on en est à 95%, mais les 5% restants font une grande différence aujourd'hui, en MotoGP."

En début de week-end, le Portugais assurait néanmoins avoir les idées claires : "Je sais exactement ce dont je suis capable. Actuellement, le plateau est très particulier en MotoGP, le 12e peut être à quelques dixièmes du leader. Tout est possible, je ne veux pas me fixer de limite mais je ne veux pas non plus générer trop d'attentes. Je continue à m'adapter à la moto, c'est vrai, mais je pense que l'on avance dans la bonne direction."

"Piloter une moto est une question de sensations. Quand on se sent bien, quand on est à l'aise, tout vient sans trop d'efforts et naturellement, on peut le faire avec toutes les motos", soulignait Oliveira, qu'on a vu si à l'aise sur sa piste maison lorsqu'elle a intégré le calendrier sur fond de Covid et d'annulation d'épreuves extra-européennes. Seulement, l'avantage de courir à domicile s'amoindrit avec le temps et il lui est impossible désormais d'afficher une quelconque marge dans les enchaînements de Portimão s'il n'arrive pas à extraire le plein potentiel de sa moto.

Une 6e place manquée en course

Dès les premiers essais du Grand Prix, son manque de sensations lui est apparu évident. "J'ai un peu de mal avec l'avant de la moto. On n'a pas beaucoup de grip", expliquait-il vendredi, pointant en particulier le fait d'avoir "beaucoup de mal pour faire tourner la moto dans les virages rapides". "La manière dont j'arrête la moto n'est pas idéale non plus, mais je pense que j'aurais quand même pu me battre pour une place dans le top 10. Je n'ai juste pas réussi à tout assembler, c'est vraiment dommage", ajoutait-il alors, sachant à quel point l'accession directe à la Q2 peut être déterminante pour la suite.

Miguel Oliveira n'a pas pu se battre aux avant-postes devant son public. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Samedi, il a connu "une journée compliquée". Qualifié 15e, il notait que seuls trois dixièmes le séparaient de la cinquième position. "Comme vous pouvez l'imaginer, ça n'est pas la meilleure sensation au monde mais j'ai donné tout ce que j'avais. J'ai eu du mal à trouver le grip en qualifs, je n'ai pas vraiment pu le trouver ce week-end. On le voit clairement sur les données mais il n'y a aucun moyen qu'on y arrive et qu'on aille plus vite."

"Encore une fois, en course sprint on a fait ce qu'on pouvait faire", poursuivait-il, classé 12e dans l'exercice, à trois secondes du premier point. "Le système de départ ne s'est pas enclenché, donc j'ai dû partir avec un autre système et mon départ a été très mauvais. Je n'ai pas pu récupérer de places, j'en ai plutôt perdu, et ensuite j'ai juste essayé de faire de mon mieux jusqu'au bout. Je n'avais pas le rythme pour faire beaucoup plus, et c'est tout."

Dimanche, c'est dans un incident avec Marco Bezzecchi qu'il a perdu du temps, alors qu'il s'est battu en tête du peloton. "Ça aurait pu être une sixième place, mais je me suis un petit peu trop frotté à Bezzecchi dans le virage 1. Quand il s'est mis à côté de moi, il m'a poussé vers la gauche, j'ai freiné sur le vibreur et j'ai tiré tout droit. J'ai perdu trois positions à ce moment-là. Jusqu'alors, j'avais au moins pu me battre, prendre un bon départ, de bons premiers tours et dépasser deux Yamaha, alors ça n'est pas trop mal", estimait-il, finalement neuvième à l'arrivée, aidé il est vrai par les chutes devant lui.

Lui qui assure qu'il ne se "soucie pas tellement des points" dans le contexte actuel, il se focalise surtout sur les avancées obtenues. Or, il n'y aura eu que "de petits progrès" durant ce week-end. "J'aurais aimé quelque chose de plus grand. Les sensations que j'ai sont bonnes, je me suis pleinement adapté au style de pilotage de l'Aprilia et tout, mais c'est juste que la moto ne fonctionne pas comme elle le devrait. C'est assez frustrant, mais c'est ce que l'on a, alors il faut qu'on continue à travailler et qu'on essaye de trouver la voie."

Face au soutien que lui a témoigné le public tout le week-end et à des tribunes mieux garnies que les autres années, Miguel Oliveira ne cachait pas sa frustration en ne pouvant pas vivre son Grand Prix au niveau espéré. "J'ai l'impression de jouer la finale de la Champions League ou bien d'être la reine ou le Pape !" décrivait-il avant la course principale, assez scotché par cette ferveur. "J'ai de super fans ! C'est vraiment fantastique et, en même temps, c'est dommage de ne pas pouvoir être plus performant", a-t-il admis. "C'est probablement la situation la plus frustrante. C'est mon Grand Prix maison, je sais que j'ai la capacité d'aller plus vite mais je n'y arrive tout simplement pas. C'est frustrant."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud