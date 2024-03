Le week-end "très prometteur" d'Oliveira a mal tourné

Tout au long du week-end à Losail, Miguel Oliveira a montré des flashs de performance sans réussir à concrétiser. Lors des Essais exceptionnellement organisés le samedi, il a un temps figuré parmi les leaders mais a finalement échoué hors du top 10 pour 0"091. Cela l'a envoyé en Q1, où la place dans la deuxième partie des qualifications ne lui a ensuite échappé que pour 0"039.

Parti 14e en course sprint, Oliveira a perdu deux places au départ puis est peu à peu remonté dans le classement, trop lentement cependant pour espérer inscrire des points. "C'était une journée un peu décevante mais avec un rythme performant et un tour performant", a résumé le pilote Trackhouse, finalement 13e pour les débuts de son équipe. "Je suis passé très proche d'une entrée en Q2, surtout pendant les Essais. J'ai été un peu perturbé dans mon tour rapide et le chrono n'était pas suffisant pour entrer en Q2."

"Je me suis qualifié 14e et en course, j'ai un peu fait le yo-yo. J'étais plus rapide que ceux de devant, je n'ai pas réussi à les doubler et la course était finie, il n'y avait plus de temps."

Un "point pour l'effort" dans la course longue

Miguel Oliveira n'a pas pu faire mieux en course le dimanche, payant surtout une pénalité qu'il traînait depuis plusieurs mois. Jugé responsable de l'accident en course sprint lors de la précédente visite à Losail, en novembre dernier, il avait écopé d'un long-lap dont il n'avait pas encore pu s'acquitter puisqu'il était blessé. Seulement 19e après avoir respecté sa sanction dimanche, il n'a pu remonter que jusqu'en 15e position sous le drapeau à damier.

"Ce week-end semblait très prometteur. On avait une bonne vitesse samedi et finalement, on n'a pas concrétisé en course. Le long-lap nous a beaucoup pénalisés. J'ai dû faire le long-lap en début de course, au moment où le groupe était plus compact. J'ai juste perdu du temps et des positions en piste. J'ai pu regagner quelques places en essayant d'économiser le pneu. Il se passait beaucoup de choses simultanément."

Miguel Oliveira Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ce n'était pas facile, j'ai essayé de beaucoup attaquer à la fin pour tenter de gagner un peu de temps quand tous les autres avaient du mal, mais je n'ai pas pu le faire. Un point pour l'effort mais je ne suis vraiment pas content de la façon dont le week-end s'est terminé."

Le bilan qatari est bien maigre pour Oliveira, qui dispose pourtant de l'Aprilia dans la version la plus récente cette année, néanmoins il affiche sa confiance pour la suite : "Je pense qu'on a encore besoin d'un peu de temps pour tirer le meilleur de la moto, je veux y croire. Je pense que l'équipe peut le faire, on a juste besoin de temps. On doit continuer à travailler, rester concentrés et faire de notre mieux."