Oliveira stoppé par son échappement dans son meilleur GP de l'année

Miguel Oliveira a réalisé ses meilleures performances de l'année au GP de France, mais a finalement quitté la Sarthe avec son premier week-end de la saison sans aucun point. Comme à chaque épreuve depuis le début de l'année, le pilote Trackhouse a été contraint de passer par la Q1 et pour la première fois, il s'en est extrait, en devançant Marc Márquez d'un dixième.

Qualifié au 12e rang après avoir fait les frais des drapeaux rouges lors de trois tours consécutifs, il a longtemps occupé la même place lors du sprint avant de profiter de la chute de Marco Bezzecchi. Il a finalement vu l'arrivée hors des points, en 11e position, en étant limité par un problème à l'avant.

"C'était un peu décevant parce que j'ai eu des soucis avec le pneu avant ou l'avant de la moto, je ne peux pas vraiment dire pourquoi mais quelque chose n'allait vraiment pas", a expliqué Oliveira, qui craignait la chute : "J'avais de grosse glissades de l'avant, au freinage et surtout à la corde, à l'accélération. J'ai failli tomber en roulant lentement et c'est vraiment bizarre. J'ai juste essayé d'attaquer sans tomber donc je ne pouvais rien faire."

"Dans la matinée, je roulais assez facilement dans les 1'31 et dans l'après-midi, il fallait que je donne tout pour faire un 1'32 donc quelque chose n'allait vraiment pas."

Lors de la course principale, Oliveira est une nouvelle fois resté 12e en début de course, avant de doubler Jack Miller puis de gagner des places avec les chutes de Pedro Acosta et Marco Bezzecchi puis le long-lap d'Enea Bastianini. Le Portugais était huitième mais son Aprilia avait des soucis d'échappement qui ont de plus en plus troublé le comportement de sa moto et il a finalement été contraint à l'abandon.

"La course n'était pas trop mauvaise. J'avais un bon rythme, mais rapidement pendant la course, j'ai eu un problème technique avec l'échappement et après, j'ai continué pendant une dizaine de tours avec plus ou moins ce problème, jusqu'au stade où ça m'a confronté à une véritable limite dans les performances, avec la façon dont l'électronique gérait le frein moteur, le couple, la façon dont la puissance arrive, etc."

Miguel Oliveira Photo de: Marc Fleury

"J'ai dû abandonner pour ne pas causer de plus gros dégâts. Je ne savais pas ce que c'était sur le moment mais avec la différence dans le son, j'avais remarqué que c'était lié à l'échappement. On analyse encore ça et on verra ce que l'on pourra faire ensemble pour l'éviter à l'avenir."

Oliveira restait sur une huitième place à Jerez, son meilleur résultat de l'année, mais il pouvait faire mieux au Mans : "Fabio [Quartararo] était devant et il est tombé donc ça aurait pu être la sixième et la septième place. J'aurais été heureux de prendre ces points."

La fiabilité reste un problème chez Aprilia puisque sur l'autre machine engagée par Trackhouse, Raúl Fernández a été confrontés à des soucis électroniques, qui l'ont privé de sensations et de motricité dans les phases d'accélération. L'Espagnol a vu l'arrivée en 11e position.