Le MotoGP espère organiser un test à Jerez avant les deux GP

Le MotoGP espère que le coup d'envoi de la saison 2020, retardé par les conséquences et les mesures prises pour contenir la pandémie de COVID-19, pourra être donné le 19 juillet. Ce jeudi, un premier accord a été annoncé suite à une réunion par visioconférence organisée entre Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Sports, Juan Antonio Marín, vice-président du gouvernement d'Andalousie, et Mamen Sánchez Díaz, maire de Jerez.

Lire aussi : La Dorna et Jerez fixent une date pour la reprise du MotoGP

Il en résulte qu'une première épreuve, le Grand Prix d'Espagne, pourrait avoir lieu le 19 juillet avant une seconde, le GP d'Andalousie, sur la même piste de Jerez la semaine suivante. Pour définitivement graver cette organisation dans le marbre, il faudra que l'état d'urgence, prolongé mercredi pour deux semaines, soit levé en Espagne et que les autorités gouvernementales et sanitaires autorisent l'événement et l'entrée sur le territoire des nombreux membres d'un paddock réduit. La requête a en tout cas été transmise au gouvernement espagnol, et sera transférée à la Fédération internationale de motocyclisme si elle obtient cette validation.

Appelé à donner des précisions quant à un éventuel test précédant ces deux Grands Prix coup sur coup, Carmelo Ezpeleta a indiqué, pour le site officiel du MotoGP : "Notre proposition est d'organiser un test le mercredi avant le premier week-end." Jerez de la Frontera pourrait donc être le théâtre d'essais le 15 juillet en préparation de ce début de saison particulier.

"Essayer d'éviter les clashs avec la F1"

Autre précision donnée par Ezpeleta : la date à laquelle un premier calendrier pourra être donné, qui est désormais fixée à début juin avec une certaine prudence et en regardant du côté de la Formule 1 pour éviter au maximum les conflits de dates. "Nous passons par des procédures similaires avec les gouvernements de chaque pays où nous voulons nous rendre, mais c'est distinct et nous pensons que d'ici la première partie du mois de juin nous pourrons peut-être proposer un calendrier. Assurément. Nous envisageons différentes dates, mais nous attendons aussi le calendrier de la F1 – et ce sera difficile car il s'agira une période courte et il y aura beaucoup d'événements – pour essayer d'éviter les clashs avec la Formule 1."

Interrogé sur le WorldSBK, pour qui une manche à Jerez est également envisagée à la suite des deux Grands Prix MotoGP, Ezpeleta d'ajouter : "Nous sommes toujours en train d'en discuter. Nous avons la confirmation de Jerez qu'il est possible de le faire là-bas. Nous ne savons pas exactement, le Superbike discute avec différents pays pour savoir exactement quelles sont les possibilités, et évidemment nous ferons la même chose que pour le MotoGP. Quand nous connaîtrons exactement la situation, les calendriers et les possibilités d'organiser des événements dans différents pays, nous annoncerons le nouveau calendrier. Dans l'accord avec le gouvernement d'Andalousie et la ville de Jerez, nous incluons un week-end de course WorldSBK."

"En WorldSBK, nous avons la même situation qu'en MotoGP : la première chose est d'avoir la permission de faire des courses et ensuite nous pouvons voir quelles courses peuvent avoir lieu, dans les jours qui précèdent... Tout est ouvert, comme en MotoGP, mais nous avons le projet de commencer le plus tôt possible et nous pensons que ce sera à la moitié ou à la fin du mois de juillet en Europe. Il y a le Superbike en Argentine [prévu du 9 au 11 octobre], nous devons y réfléchir, mais nous avons toujours l'intention d'avoir plus ou moins le même calendrier – au niveau de la confirmation – qu'en MotoGP, donc nous pensons que d'ici début juin nous aurons une idée plus précise de ce que nous pouvons dans les deux [championnats]."

Voir aussi :