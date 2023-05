Package aéro et nouveau châssis au programme du test Honda

Les pilotes Honda qui participaient au test de lundi à Jerez ont tous effectué des essais avec différents modèles de châssis. Le pilote essayeur Stefan Bradl a, semble-t-il, roulé avec la nouvelle pièce conçue par Kalex, bien que le constructeur japonais refuse de commenter la commande au fabricant allemand de ce châssis qui a beaucoup fait parler.

Les dirigeants du HRC étaient en tout cas très actifs dans le stand de Bradl. Santi Hernández, l'ingénieur de piste de Marc Márquez, était également présent. Le pilote allemand a été victime d'une lourde chute à la fin de sa journée, visiblement avec ce nouveau châssis, qui devait ensuite revenir à Joan Mir. "Tout a ensuite été retardé et j'ai eu la moto un peu plus tard", a souligné le Majorquin.

Avant de recevoir cette pièce, Mir a testé lundi un nouveau carénage entièrement noir, présentant une évolution aérodynamique majeure. Il avait précédemment passé la matinée sur la moto qu'il avait utilisée pendant le week-end, puis a enfourché cette machine vers midi. Déjà victime de quatre chutes pendant le week-end, et notamment lors des deux courses, le pilote espagnol est à nouveau tombé lundi. Cette fois, sa chute s'est produite alors même qu'il essayait ce nouveau carénage.

Nouveau package aéro sur la Honda de Joan Mir

Repsol Honda Team RC213V détail de la moto de Joan Mir 1 / 4 Photo de: German Garcia Repsol Honda Team RC213V détail de la moto de Joan Mir 2 / 4 Photo de: German Garcia Repsol Honda Team RC213V détail de la moto de Joan Mir 3 / 4 Photo de: German Garcia Repsol Honda Team RC213V détail de la moto de Joan Mir 4 / 4 Photo de: German Garcia

Outre l'aéro, il a également travaillé sur sa base de réglages, ainsi que sur l'ergonomie de sa moto et sa position de pilotage, qu'il cherche toujours à améliorer. Sans mentionner nommément Kalex, mais évoquant dans son point presse du soir "la moto de Stefan", Mir a laissé entendre qu'il a lui aussi pris en main le châssis allemand, mais très brièvement.

"Nous avons essayé différents châssis", a-t-il expliqué au site officiel du MotoGP. "Ça a été assez intense et court comme essai, parce que j'ai fait un tour puis j'ai eu un problème électrique. Je n'ai pas pu l'essayer plus longtemps donc je n'ai pas grand-chose à dire. Ça a été une journée assez compliquée avec ma chute et des soucis sur la moto."

S'exprimant auprès des journalistes à l'issue de cette journée, il a expliqué au sujet du châssis : "On sent dès le tour de sortie que cette moto est un petit peu différente, mais je ne sais pas si elle est plus rapide. On comprend que le concept est un peu différent, on a probablement plus de feedback par rapport à ce qui se passe sur les roues, mais c'est tout. Je ne peux pas en dire grand-chose parce qu'un tour, et alors que je faisais monter mes pneus en température, ça n'est pas [suffisant] pour en parler."

Joan Mir a précisé qu'il "ne pense pas" utiliser ce châssis au Grand Prix de France la semaine prochaine. Alberto Puig a quant à lui fait savoir que des essais supplémentaires étaient nécessaires afin d'obtenir le feedback des pilotes de course.

"Il est très tôt pour porter un jugement clair, parce que nous avons besoin de plus de temps mais pour le moment les sensations sont positives", a indiqué le team manager Repsol Honda auprès du site officiel du MotoGP. "Nous avons besoin de plus de temps car seul Stefan a pu le tester et nous aimerions que les autres pilotes nous donnent aussi leur avis. Malheureusement, nous n'avons pas encore pu faire ce test, mais les premiers retours sont bons. Nous devons continuer."

Pas de châssis pour Rins, focalisé sur l'aéro

Álex Rins n'a, lui, pas reçu ce châssis. "J'ai été assez surpris", a-t-il fait savoir, "parce qu'initialement ils m'avaient dit que seul Stefan allait tester le nouveau châssis et j'ai entendu à la télé que Joan l'avait essayé aussi. Malheureusement, sa moto s'est arrêtée au virage 6, mais j'en ai été assez surpris."

N'ayant pas reçu cette pièce très attendue, Rins a évalué "beaucoup de combinaisons différentes" sur l'aéro de sa moto, indiquant qu'il a testé cinq options de packages, entre ailerons et bras oscillant. "Avec certains ailerons, les départs sont un peu meilleurs, avec d'autres j'ai une meilleure stabilité au freinage. Mais au final, on a fait une comparaison avec la version standard et les chronos étaient très similaires", a précisé le pilote LCR.

"Cela a été une journée assez productive", a ajouté Alberto Puig à l'heure du bilan, "chargée en termes de pièces à tester. Après ce test, nous aurons récolté beaucoup d'informations et de données que nous allons bien sûr analyser pour essayer de trouver des solutions. Nous progressons."

Avec Germán Garcia Casanova