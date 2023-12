Paolo Ciabatti quitte le projet MotoGP de Ducati

Emblématique directeur sportif de Ducati Corse, Paolo Ciabatti quitte ses fonctions pour endosser un nouveau rôle au sein du groupe. Après une décennie passée à ce poste, qui l'a notamment impliqué dans le programme MotoGP, l'Italien va prendre la direction d'un nouveau département dédié au motocross. Dans un premier temps, l'ambition est d'engager pas moins de 450 prototypes dans les différentes compétitions, avant de s'engager ultérieurement en MXGP World Championship et AMA Supercross Championship

Paolo Ciabatti a été le directeur sportif de Ducati Corse de 2013 à 2023 et devient ainsi directeur général de Ducati Corse Off-Road. Il conservera la responsabilité de coordonner les activité sportives de Ducati dans les championnats nationaux de Superbike et de SuperSport (MotoAmerica, British Superbike, Japan Superbike, Australian Superbike et CIV), mais il passe la main pour le reste de ses fonctions précédentes.

Âgé de 66 ans, Paolo Ciabatti a auparavant occupé le poste de directeur du projet MotoGP et du programme Superbike. Il a été de tous les titres remportés par Ducati en MotoGP puisqu'il était déjà impliqué lors du sacre de Casey Stoner en 2007, avant de jouer un rôle déterminant dans le retour au sommet du constructeur avec les deux titres consécutifs décrochés par Pecco Bagnaia en 2022 et 2023. Ducati a également raflé les deux derniers titres en World Superbike avec Álvaro Bautista.

Jusqu'ici directeur du marketing et du sponsoring de Ducati Corse, Mauro Grassilli va le remplacer en élargissant ses responsabilités. Il est ainsi nommé directeur sportif et directeur du marketing et de la communication de Ducati Corse. Il sera placé sous les ordres de Gigi Dall'Igna, toujours aux commandes en tant que directeur général de Ducati Corse.

Ducati précise que cette réorganisation n'a pas d'incidence sur les programmes de la marque sur la scène mondiale du MotoGP et du World Superbike, où elle entend faire durer les succès décrochés ces dernières années. Ducati alignera de nouveau huit machines en MotoGP pour la saison 2024, et accueille dans son giron Marc Márquez, recruté par l'équipe satellite Gresini.