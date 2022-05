Miller ne pouvait "rien faire" face à Bastianini

Charger le lecteur audio

Jack Miller a décroché son deuxième podium de la saison au Mans, et comme à Austin, il n'a été devancé que par Enea Bastianini à l'arrivée. La physionomie de la course a pourtant été très différente : alors qu'il avait mené une grande partie de l'épreuve avant d'être doublé par le pilote Gresini au Texas, Miller a cette fois préféré gérer sa course.

Auteur du holeshot, le pilote Ducati a mené les premiers tours mais il a vite été doublé par Pecco Bagnaia et n'a pas cherché à attaquer outre mesure. "Pecco voulait imprimer le rythme au début, je voulais juste rester au mien toute la course et c'est ce que j'ai fait", a expliqué Miller au site officiel du MotoGP. "J'ai laissé Pecco faire. Il était peut-être un peu plus rapide mais après, il a un peu plafonné, il s'est fait quelques frayeurs à l'avant, surtout dans les virages à droite."

Miller n'a pas pu contenir Bastianini et c'est en spectateur qu'il a assisté au court duel pour la victoire, conclu par la chute de Bagnaia. L'Australien a vite compris qu'il ne pourrait pas rivaliser avec Bastianini : "Enea a doublé [Bagnaia], iI était bon. Il est toujours très bon avec les pneus et il sortait très bien des virages. Je me sentais plutôt bien."

"À dix tours de la fin, j'ai vu que je me rapprochais. Aleix [Espargaró] était derrière moi mais j'ai pu surmonter mes problèmes avec [le pneu tendre] et c'était mieux, je me suis rapproché de [Bastianini] mais je ne pouvais rien faire face à lui, il était au taquet. Pecco a vraiment attaqué pour rester avec lui et malheureusement ça lui a coûté cher. De gros points au championnats, une journée solide, un week-end encore solide. C'est ce qu'on doit continuer à faire."

Le "pari" du pneu tendre a fonctionné

Jack Miller a été le seul des leaders à opter pour le pneu tendre à l'avant, un risque avec la forte température de l'asphalte, mais il ne se sentait pas en confiance avec le medium qui avait la préférence de la majorité du plateau. Son pari a finalement été payant.

"On a fait tourner quelques têtes sur la grille quand Michelin a dit aux autres pilotes 'Miller a le tendre à l'avant' mais j'avais de bonnes sensations avec", a expliqué le #43 en conférence de presse. "C'était un peu ma stratégie, surtout après le warm-up. Ce week-end, à chaque fois que j'ai pris le medium, je suis tombé, c'était deux sur deux donc je ne voulais pas que ça soit trois sur trois !"

"J'ai fait un pari avec ce pneu tendre à l'avant mais c'était juste mon instinct", a-t-il ajouté. "J'avais de bonnes sensations avec le pneu tendre. OK, ce n'était pas stable, on avait beaucoup plus de sous-virage, de blocages, etc, mais j'arrivais à bien rouler avec et à comprendre si je pouvais attaquer. C'était la moitié du travail. On a fait un pari avec ça mais je pense qu'il a été payant."

Et malgré l'abandon de Pecco Bagnaia, Ducati a retrouvé son statut de favori sur tous les circuits, après une entame de saison difficile. En grande difficulté à Losail, l'équipe officielle a appris à exploiter sa nouvelle moto et, depuis le Grand Prix des Amériques, Miller est constamment aux avant-postes.

"On fait une belle saison, c'est juste que j'ai eu une chute à Portimão, ce qui n'était pas idéal. Désolé pour mes propos mais la moto était merdique au Qatar, ce n'était pas idéal. Mais c'est la course, on a ces problèmes mais on n'a fait qu'un tiers de la saison. On fait une bonne saison, surtout avec les hauts et les bas qu'il y aura cette année. On doit continuer à travailler dans cette direction."