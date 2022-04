Parti à la faute, Bastianini reconnaît en avoir "trop fait"

Charger le lecteur audio

Les Grands Prix se suivent et ne se ressemblent pas, telle est la conclusion du week-end passé à Portimão pour Enea Bastianini. Arrivé en leader du championnat après avoir remporté la course à Austin deux semaines auparavant, l'Italien a connu des difficultés tout au long des trois jours et est finalement reparti avec un résultat blanc.

S'il était assez loin au classement le vendredi en raison de conditions de piste particulières liées à la pluie et qui lui ont demandé du travail sur les réglages de sa Ducati, le #23 se montrait confiant pour les qualifications du lendemain. Relégué en Q1, il a tenté de passer des pneus slicks sur piste séchante et est parti à la faute avec pour conséquence une 18e place sur la grille de départ et une vive douleur au poignet qui a laissé planer le doute d’une fracture.

Finalement apte à rouler malgré un poignet douloureux mais non cassé, Bastianini a réalisé un très bon départ qui l'a vu remonter de cinq places lors du premier tour, puis encore de deux dans les suivants pour évoluer en 11e position au bout de seulement cinq tours. Bloqué derrière Pol Espargaró, il reconnaît avoir fait une erreur en essayant d'attaquer "encore plus fort" pour parvenir à le doubler, et a finalement chuté dans le neuvième tour. "J'en ai un peu trop fait", a-t-il commenté après la course. "C'est évidemment dommage. On pouvait faire de bonnes choses, on avait démarré de la bonne façon."

"C'était une super remontée, ça allait bien, je roulais fort et je crois que j'avais le potentiel pour être plus devant, mais malheureusement ça s'est passé comme ça. Ça a été un Grand Prix un peu particulier. Nous avons quoi qu'il arrive bien travaillé, je n'avais pas beaucoup roulé sur piste sèche, juste ce matin, mais la moto était bonne, il ne nous manquait rien. La quatrième ou la cinquième place [était accessible] mais je ne sais pas ce que j'aurais pu faire. C'est certain que je pouvais reprendre encore quelques places."

Le pilote italien ne se cherche néanmoins pas d'excuses et estime que, même s'il n'a pas bénéficié de la Q2 et a eu un peu moins de temps qu'une partie de ses adversaires sur le sec, l'obligeant à tout faire rapidement lors du warm-up, "la base n’était pas si mal" et qu'il avait le rythme pour remonter. "Je suis tout de suite parti à fond, peut-être trop", a-t-il conclu.

Bien qu'il ait perdu la tête du championnat et se retrouve désormais en quatrième position, il n'est qu'à huit points de Fabio Quartararo et Álex Rins, tous deux premiers, et la saison est encore longue avec 16 Grands Prix à disputer. Il tentera de se relancer dès le week-end prochain, à Jerez.

