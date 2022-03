Pas de fracture pour Jorge Martín après sa chute au Qatar

Charger le lecteur audio

Jorge Martín s'est fait une énorme frayeur à Losail, ayant eu "peur pour sa vie" dans une impressionnante chute. Celui qui avait décroché la première pole position de l'année a été mis hors course par Pecco Bagnaia, parti à la faute alors qu'il l'attaquait au premier virage, et il a craint d'être percuté par la Ducati du vice-Champion du monde.

La main de Jorge Martín a néanmoins été touchée et le pilote Pramac s'inquiétait d'une potentielle blessure à un doigt, resté très douloureux après la course. Selon les informations de Motorsport.com, il a passé des examens dans une clinique de Barcelone ce lundi qui ont permis d'exclure toute blessure, confirmant que la douleur ressentie était uniquement la conséquence du coup.

Les examens rassurants effectués ce lundi signifient que Martín devrait être en pleine possession de ses moyens au Grand Prix d'Indonésie, deuxième manche du calendrier prévue à la fin de la semaine prochaine. Sa saison 2021 a été très marquée par une lourde chute au Grand Prix du Portugal, qui l'a laissé avec huit fractures et l'a contraint à manquer quatre courses.

Une fois de retour, Martín était encore diminué physiquement, ce qui ne l'a pas empêché de s'imposer au Grand Prix de Styrie et de signer trois poles de plus, dans les deux courses du Red Bull Ring et de Valence, venues s'ajouter à celle du Grand Prix de Doha en début d'année.

La déception des performances prend le pas sur la chute

Martín avait naturellement de gros espoirs en débutant le Grand Prix du Qatar depuis la première place, et plus qu'une colère contre Bagnaia, vite venu s'enquérir de son état de santé et lui présenter ses excuses, il a surtout déploré son mauvais envol et son rythme moins flamboyant que prévu. "Je ne suis pas très bien parti, mais j'étais malgré tout dans les trois premiers", a souligné le Madrilène. "Mais je me suis retrouvé tout près d'Enea [Bastianini], j'ai dû couper les gaz et de nombreux pilotes m'ont doublé. À partir de là, tout s'est mal passé. Ça n'a pas été la meilleure journée pour moi."

"Parfois certaines choses arrivent, mais je suis énervé car nous n'étions pas compétitifs aujourd'hui et je m'attendais à me battre pour le podium, voire même la victoire mais le rythme n'était pas là, nous avons eu des problèmes et nous devons comprendre", a-t-il ajouté. "Je ne pouvais pas doubler, pas même l'Aprilia ni même la Suzuki. Je ne sais pas quel est notre point fort, nous n'en avons pas. Nous devons bien comprendre et nous concentrer là-dessus pour essayer de progresser, car septième ou huitième était la position maximale à laquelle je pense que j'aurais pu finir aujourd'hui."

Avec Charlotte Guerdoux