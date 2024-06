Le patron d'Aprilia regrette une faute de tact avec Viñales

Tout à sa joie d'avoir réussi à recruter Jorge Martín en moins de 24 heures, Massimo Rivola a pourtant exprimé un regret dans la manière dont cette affaire a été gérée. Le PDG d'Aprilia Racing n'a pas eu le temps, en effet, d'avertir son pilote actuel, Maverick Viñales, de l'arrivée prochaine de celui qui est aujourd'hui le leader du championnat, ce qui pourrait être perçu comme un manque de tact.

"Pour être honnête, j'ai clairement fait une erreur, car je n'ai pas eu le temps... Aujourd'hui, il y avait un test et je ne sais même pas si nous avons fait le moindre tour car je n'ai pas du tout suivi le test ! J'étais avec mon équipe pour tout préparer. On dirait que Jorge n'a pas beaucoup roulé parce qu'il était avec moi en train de signer le contrat, donc je ne pense pas qu'il ait testé grand-chose !" a d'abord expliqué le responsable italien dans un éclat de rire.

"Mon erreur a été de ne pas dire [à Maverick] que cela allait se produire, mais la priorité était vraiment de conclure [l'accord]", a-t-il ensuite ajouté. "Je suis désolé de ne pas avoir réussi à parler de cela entre quatre yeux avec Maverick avant que ça sorte, mais physiquement, sachant qu'il conduisait, ça n'a tout simplement pas été possible. Mais j'ai voulu saisir cette opportunité et le faire tout de suite."

La question qui se pose à présent est de savoir qui complètera le line-up. Questionné sur l'éventualité que Viñales et Martín puissent faire équipe la saison prochaine, Massimo Rivola a tenu à souligner la place centrale qu'occupe aujourd'hui le pilote de Roses dans le dispositif. Insistant sur sa valeur, il en fait désormais sa priorité pour compléter le line-up.

"De mon point de vue, Maverick est un élément fixe, alors nous verrons", a-t-il indiqué. "Pour moi, comme je l'ai toujours dit, c'est Maverick qui a aidé l'équipe à franchir un cap de manière vraiment drastique pour progresser. Je pense que Maverick a maintenant un niveau qui en fait une référence pour tous les pilotes Aprilia, donc pour nous, avec Maverick et Jorge ce serait clairement le meilleur duo de pilotes possible."

"Je considère que Maverick est aussi un top pilote. Alors si j'avais un duo avec ces deux top pilotes, ce serait pour moi le duo le plus fort du championnat ! Mais on ne peut pas toujours tout avoir, donc une chose à la fois."

Maverick Viñales a remporté son premier Grand Prix avec Aprilia cette année. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Si la prolongation du contrat de Viñales reste hypothétique à ce stade, c'est que le pilote lui-même continue à se dire à l'écoute du marché. En début d'après-midi, lorsqu'il a rencontré la presse et qu'il a été interrogé sur le prochain départ d'Aleix Espargaró, le #12 a répondu : "Je ne veux pas être le capitaine, Aprilia en a déjà un ! [rires] Je ne sais pas… Je suis curieux de voir cela, car je ne connais toujours pas mon avenir, je ne sais pas si ce sera chez Aprilia, alors je suis curieux de voir ce qu'Aprilia va faire avec les pilotes."

L'autre option qui sort du lot pour Aprilia est Enea Bastianini. Si celui-ci s'apprête à perdre son guidon dans l'équipe officielle Ducati au profit de Marc Márquez, on le sait déjà en contact avec Massimo Rivola. Le patron de Noale prévient toutefois que Maverick Viñales sera son premier choix pour finaliser l'équipe.

"Je pense que la priorité est de comprendre ce que Maverick veut faire avec nous et, si Maverick veut rester, je serai la personne la plus heureuse et il n'y aura pas de place pour Enea. Mais il est certain qu'Enea est l'un des pilotes que j'essaie de faire venir ici depuis longtemps. Nous verrons, c'est difficile à prédire maintenant. Je pense que chacun d'entre vous, si vous aviez été à ma place, aurait fait la même chose", a répondu le patron italien aux journalistes.

Quant à l'importance d'associer un pilote italien à la RS-GP, ce n'est désormais plus un critère prioritaire, mais cela reste une voie qu'Aprilia voudra explorer si Viñales devait choisir de partir, ce qui peut donc concerner Bastianini mais aussi d'autres pilotes de la grille. "Je dirais que si Maverick n'est pas avec nous − car je dois aussi considérer cette option −, je vois beaucoup de pilotes italiens qui sont très, très forts. C'est donc peut-être le bon moment pour le faire, mais la priorité numéro un n'est pas celle-là."

Un rôle de "capitaine" destiné à Viñales

Avec le départ d'Espargaró, Aprilia doit se trouver un nouveau "capitaine", un leader capable d'insuffler la même énergie dans l'équipe et de mener le développement. Si Viñales a ri à cette évocation cet après-midi en disant ne pas vouloir de ce rôle, il a surtout évoqué la responsabilité que cela représenterait.

"Il est clair que la place qu'occupe Aleix chez Aprilia a un gros poids", a souligné le pilote, "car il a fait de longues années avec Aprilia alors ça ne va pas être facile pour celui qui reprendra ce rôle. Je pense qu'il a un gros poids sur les épaules et il mène un constructeur avec lequel je pense qu'il a fait du très bon travail."

Pour Rivola, en revanche, ce statut revient de fait à Viñales, sans aucune hésitation : "Si Maverick reste, le nouveau capitaine sera Maverick. Il s'est battu dans ce qui était une mauvaise période pour Aprilia, il a mené Aprilia au top niveau et il nous a montré une façon différente de piloter la moto par rapport à Aleix, alors s'il reste, ce sera Maverick et non Jorge. Je suis désolé pour Jorge mais il faut gagner ce mérite en piste. Il l'a fait, mais avec une autre moto. Dans toute équipe, on donne ce grade au pilote le plus expérimenté, au pilote sénior, et Maverick a suivi ce processus avec nous. Nous verrons."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud