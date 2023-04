Le patron de RNF fan de Raúl Fernández : "Cela valait la peine d'attendre"

Charger le lecteur audio

Razlan Razali ne boude pas son plaisir lorsqu'il observe Raúl Fernández dans le stand de son équipe. Le jeune pilote espagnol a rejoint la structure cette année après une première saison dans la catégorie MotoGP sur la KTM du team Tech3, où l'alchimie a de toute évidence manqué. C'est le visage fermé qu'il avait accueilli cette promotion en 2021, alors qu'il se battait pour le titre Moto2 et que KTM entendait tout faire pour le conserver dans son groupe. Finalement, le constructeur avait dû se rendre à l'évidence quelques mois plus tard et une rupture contractuelle avait été conclue, permettant au pilote de filer vers la moto qui lui mettait alors des étoiles dans les yeux, l'Aprilia.

Pour Razlan Razali, patron du team RNF qui est devenu l'équipe satellite d'Aprilia cette année, c'était un véritable aboutissement. Aussi, après un premier Grand Prix ensemble, le mois dernier au Portugal, le responsable malaisien a expliqué dans le podcast officiel du MotoGP : "J'ai eu du mal à réaliser qu'on soit assis côte à côte, parce qu'il y a deux ans on se battait contre KTM pour le prendre. Raúl est quelqu'un qu'on a aimé il y a bien longtemps, après ce qu'il a fait en Moto2, nous le voulions vraiment. Bien sûr, nous n'avons pas pu l'avoir à cause de l'autre constructeur, mais cela valait la peine d'attendre."

"Ce garçon est clairement talentueux, mais il a juste besoin de se calmer un peu et de prendre du plaisir", poursuit Razlan Razali, qui a cerné dès le premier Grand Prix le besoin qu'a Raúl Fernández, 22 ans, d'être canalisé. "Ce que nous avons appris de lui, c'est qu'il est très enthousiaste, il veut vraiment y arriver. À tel point qu'on le calme et qu'on lui dit : 'Écoute, [ça va venir] petit à petit, ce qui veut dire qu'il faut que tu te détendes et que tu prennes du plaisir'."

"Il se met tellement de pression ! C'est pour ça qu'il a eu de mauvaises qualifications [au Portugal], alors on l'a calmé et on lui a parlé. Ensuite, il a fait une bonne course le samedi. Se battre contre Fabio [Quartararo] ou Brad [Binder], terminer devant Brad, c'est une bonne chose pour lui psychologiquement. Le dimanche, il a rencontré des problèmes à l'épaule, sa combinaison était trop serrée, il a perdu des sensations du côté droit et il est tombé. Mais avant cela, il était encore en train de se battre contre Fabio."

Un Miguel Oliveira très impressionnant

À un Raúl Fernández encore très peu expérimenté en MotoGP RNF a associé Miguel Oliveira, 28 ans et vainqueur de cinq courses ces trois dernières années. Un recrutement qui s'est fait très différemment, mais que le patron de l'équipe n'a pas voulu laisser passer lorsque l'opportunité s'est présentée. Le Portugais cherchait alors à quitter KTM, qui lui proposait de passer de son équipe d'usine à un team Tech3 qui allait désormais porter les couleurs de GasGas.

"Miguel n'était même pas sur notre liste l'année dernière, jusqu'à ce qu'il dise publiquement qu'il avait décliné l'offre de KTM. Alors on s'est dit 'Wow ! Il est disponible !'" a raconté Razlan Razali. "À ce moment-là, je parlais avec Massimo [Rivola] au sujet des pilotes. Raúl, on le voulait depuis le début, que ce soit sur Yamaha ou Aprilia. Quant à Miguel, au moment où il a fait cette déclaration, Massimo a dit 'Allons parler à Miguel'. J'ai vu son père et je lui ai dit qu'on voulait une réunion. Immédiatement, le soir-même, je ne sais plus sur quel Grand Prix, on a eu une réunion avec le père et ensuite Miguel est venu. Et c'était donc fait avec Miguel."

"Il est très méticuleux dans ses manières de faire, il est intelligent, calme, et les gars sont très impressionnés par lui, notamment son chef mécanicien Giovanni [Mattarollo] qui vient d'Aprilia. Quand on voit ce qu'il a fait à sa première manche, par rapport à Maverick [Viñales] par exemple, il a été bien meilleur. C'est juste dommage ce qui s'est passé le dimanche. Nous croyons qu'il va pouvoir faire de bonnes choses."

Blessé lors de la course du dimanche au Portugal, Miguel Oliveira va tenter de faire son retour à la compétition cette semaine, à Austin, après avoir manqué la manche argentine. Raúl Fernández, lui, a connu une expérience difficile à Termas, touché par les mêmes difficultés que les autres pilotes Aprilia sous la pluie.