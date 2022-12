Pecco Bagnaia aimerait disputer les 8H de Suzuka avec Ducati

Charger le lecteur audio

Ducati n'a pas dominé que la catégorie MotoGP en 2022 puisque la marque a également renoué avec les titres en WorldSBK. Interrogé sur son potentiel désir de tester la Panigale V4R menée au sacre par Álvaro Bautista cette année, Pecco Bagnaia a exprimé un certain intérêt... mais avec le désir de la découvrir sur un terrain particulier.

"Plus que faire une course en WorldSBK, j'aimerais essayer la moto et faire les 8 Heures de Suzuka", a confié le Champion du monde 2022 lors d'un événement organisé par Ducati pour célébrer ses titres dans les différentes catégories.

Valentino Rossi, mentor de Pecco Bagnaia, a remporté l'épreuve phare du Championnat du monde d'Endurance avec Colin Edwards en 2001 et s'il reste fréquent de voir des pilotes du WorldSBK au départ de la course, remportée deux fois par Jonathan Rea dont une avec Toprak Razgatlioglu en coéquipier, ceux du MotoGP sont désormais contraints de la délaisser.

Parmi les pilotes actuellement impliqués en catégorie reine, Pol Espargaró (en 2015) et Takaaki Nakagami (en 2018) ont pris le départ les 8 Heures de Suzuka tout en cumulant un engagement en MotoGP, mais ce dernier passait par des équipes satellites, offrant plus de liberté que les structures officielles. Bagnaia a donc conscience qu'il devra déplacer des montagnes pour convaincre Ducati de monter un programme et de l'aligner.

"J'adorerais le faire mais je ne pense pas qu'il serait facile de convaincre Ducati. Mais je suis quelqu'un qui arrive généralement à les convaincre de dire oui ! C'est sûr que ce serait une course difficile mais elle est très attirante, donc ce serait magnifique d'y emmener la Ducati avec Álvaro et un autre pilote, peut-être même pour essayer de gagner."

Le calendrier toujours plus riche du MotoGP sera en tout cas un frein à un tel projet et Bagnaia sait déjà qu'il ne pourra prendre le départ des 8 Heures de Suzuka en 2023 puisque la course est prévue les 5 et 6 août, pendant qu'il disputera le GP de Grande-Bretagne.

Avant de découvrir l'Endurance, Bagnaia pourrait donc s'essayer à une autre catégorie. Une nouvelle machine va rejoindre la galaxie Ducati en 2023 puisque la marque va devenir le fournisseur exclusif du Moto2 et l'Italien serait curieux de tester la moto électrique développée : "C'est très différent de tout ce que j'ai déjà piloté donc je ne saurais même pas à quoi m'attendre, mais Ducati fait toujours des motos d'un niveau supérieur, donc ça serait vraiment sympa de la tester."

Propos recueillis par Matteo Nugnes