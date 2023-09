Bagnaia évacué par ambulance après une chute au GP de Catalogne

Le Grand Prix de Catalogne a été interrompu après seulement quelques virages, en raison de plusieurs accidents dès les premiers instants. Le plus durement touché a été Pecco Bagnaia, parti de la pole position et qui était en tête à la sortie de la première courbe mais qui a ensuite subi un spectaculaire highside, avec un choc violent sur le sol.

Le leader du championnat s'est ensuite fait rouler sur les deux jambes par Brad Binder et l'équipe médicale s'est très rapidement vite affairée autour de lui pendant que les drapeaux rouges étaient déployés. Une ambulance est arrivée sur le circuit pour l'évacuer, avec une procédure qui a pris moins de dix minutes. Des commissaires de piste sont également intervenus sur les lieux pour nettoyer l'huile qui s'est déversée sur le circuit.

Aucune précision n'a été donnée sur l'état de santé de Pecco Bagnaia à ce stade, mais il est apparu conscient. Après avoir été traité au centre médical, il a été transféré au CHU de Catalogne afin d'y passer des examens de contrôle.

Plusieurs pilotes étaient déjà tombés au premier virage. Enea Bastianini a percuté Johann Zarco en abordant le freinage, et les deux pilotes ont emmené avec eux Marco Bezzecchi, Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio. Tous ont pu se relever sans blessure apparente, comme les autres pilotes qui ont fini à terre au virage 3 après l'incident impliquant Bagnaia et Binder. Ce dernier a d'ailleurs tiré tout droit et a chuté.

Après tous ces accidents, les pilotes rescapés ont regagné leurs garages pendant l'interruption au drapeau rouge. La direction de course a indiqué que la voie des stands serait ouverte pendant une minute à partir de 14h21, pour une procédure de départ rapide et une course raccourcie à 23 tours, un de moins que ce qui était initialement prévu. Ceux qui avaient une moto endommagée pourront monter sur leur seconde machine.

Les positions de la grille de départ originelle seront maintenues. Bastianini avait reçu un long-lap pour avoir causé l'accident du premier virage, mais il ne prendra finalement pas le départ puisqu'il s'est rendu au centre médical pour être examiné, et a comme Bagnaia été ensuite transféré à l'hôpital. Le pilote Ducati avait déjà reçu une pénalité de trois places sur la grille, pour avoir gêné des pilotes vendredi.

Lire aussi : Morbidelli alerte sur l'agressivité des pilotes au départ