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C'est officiel : Pecco Bagnaia trouve refuge chez Aprilia

Contraint de quitter Ducati, Pecco Bagnaia rebondit avec brio en scellant un accord de quatre ans avec Aprilia. Il y rejoindra la saison prochaine son ami et collègue de la VR46 Riders Academy, Marco Bezzecchi. 

Léna Buffa
Mis à jour:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo de : Qian Jun / MB Media / Getty Images

Voilà quatre mois que Pecco Bagnaia a révélé avoir fait son choix, il en parlait encore à demi-mot à Brno et celui-ci est désormais enfin officiel : après avoir fidèlement représenté durant huit ans Ducati, qui a annoncé son départ mercredi, le double champion du monde MotoGP poursuivra sa carrière chez Aprilia, dès la saison prochaine. 

Lire aussi :

Ses adieux à Ducati, mercredi, en disaient long sur la portée de ce chapitre qui se tourne pour le pilote italien. Attaché à la marque depuis qu'il est gamin, il n'imaginait pas d'autre option que de courir pour le constructeur de Borgo Panigale et il a bel et bien réalisé son rêve en signant très tôt, avant même son titre Moto2, pour rejoindre la catégorie reine via le team Pramac, en 2019. Dès 2021, il était promu dans l'équipe d'usine et allait alors s'ouvrir une période d'excellence.

Une fois sa première victoire décrochée, au GP d'Aragón 2021, Pecco Bagnaia a cumulé les succès pendant trois ans et demi, avec à la clé deux titres de champion du monde et deux médailles d'argent.

La machine s'est néanmoins grippée l'an dernier, avec une GP25 ne lui correspondant pas et un coéquipier encombrant du nom de Marc Márquez. Il n'a pas eu le temps de démontrer que ça n'était qu'une mauvaise passe, puisque sa place a très vite été promise à Pedro Acosta, officialisé mercredi, alors que Márquez s'orientait vers une prolongation évidente de son contrat, elle aussi confirmée cette semaine.

Un contrat de 4 ans

Courtisé par Yamaha et Aprilia, Bagnaia a fini par choisir celle qui est aujourd'hui la meilleure moto des deux, bien que 2027 ouvre la perspective d'une révolution puisque le nouveau règlement technique verra apparaître des machines totalement repensées.

Il intègre en tout cas une équipe qui a démontré sa solidité ces dernières saisons et qui n'a cessé de passer des caps majeurs, l'an dernier avec des succès portés par Marco Bezzecchi, puis dans le premier tiers de cette saison, ce qui a mené les troupes de Noale en tête du championnat.

Mais Bagnaia n'arrive pas en second couteau, bien au contraire. Aprilia a non seulement réussi à se l'accaparer, mais également à sceller avec lui un contrat d'une durée rare : quatre ans, ce que l'on n'avait plus vu depuis le dernier accord ayant lié Marc Márquez et Honda – et finalement rompu à la demande du pilote un an avant son échéance. Bagnaia s'engage donc à rouler pour Aprilia jusqu'en 2030 inclus, tandis que Bezzecchi a renouvelé ses vœux jusqu'en 2028.

 

Ce duo désormais officialisé est annonciateur d'une ambiance sereine, les deux hommes étant très liés grâce à la VR46 Riders Academy. Ce sera également, sous la direction de Massimo Rivola, une équipe 100% italienne alors que Bagnaia prendra la suite d'un Jorge Martín qui n'a pas jusqu'ici réussi à obtenir ce qu'il était venu chercher chez Aprilia en tant que leader d'une équipe d'usine pour la première fois de sa carrière, et qui a surtout pris la mouche après sa série de grosses blessures l'an dernier. Il est attendu chez Yamaha à partir de 2027.

"Michele Colaninno [PDG du groupe Piaggio] et moi-même partageons l'idée de soutenir l'Italie, et c'est la raison pour laquelle nous avons tous deux pensé au fait de réunir Marco et Pecco pour le prochain chapitre d'Aprilia Racing", déclare Massimo Rivola, patron de la compétition.

"L'arrivée de Bagnaia est une confirmation de la valeur du sport italien, qui s'est distingué ces derniers mois sur la scène mondiale grâce aux exploits de Kimi Antonelli en Formule 1, de Jannik Sinner en tennis et de Federica Brignone aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Accueillir Pecco nous emplit donc de fierté et donne encore une nouvelle impulsion au sport italien dans le monde."

"Nous lui réserverons, ainsi qu'à sa famille, un accueil chaleureux, mais avant cela, nous allons essayer de le battre ! Avoir avec nous un multiple champion du monde est une responsabilité que nous avons hâte d'assumer."

Ce que l'on ignore pour le moment, c'est si Pecco Bagnaia rejoindra ou non Aprilia avec son ingénieur, l'un des plus renommés du paddock. Cristian Gabarrini le suit depuis ses débuts dans la catégorie MotoGP, après avoir travaillé dans le passé avec Casey Stoner et Jorge Lorenzo, pour ne citer que les pilotes avec qui il a établi une relation de travail sur la durée. Il pourrait être un atout de taille pour accompagner cette transition du pilote turinois vers le second chapitre de sa carrière en MotoGP, qui se veut d'emblée synonyme de stabilité au vu de la durée du contrat annoncé.

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